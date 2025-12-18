«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ Миронов предложил заморозить цены на ЖКХ

Необходимо заморозить тарифы ЖКХ вместо повышения цен, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на пресс-конференции. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, тема стала чувствительной для жителей страны.

Людей конечно волнует проблема тарифов на жилищно-коммунальные услуги <…> Вместо того, чтобы повышать тарифы, давайте их заморозим! — предложил Миронов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что плата за ЖКУ для россиян в 2026 году вырастет в два этапа. По его словам, с 1 января произойдет первое повышение, связанное с увеличением НДС до 22%. Основной и наиболее значительный рост запланирован на 1 октября 2026 года.

Также депутаты Госдумы подготовили законопроект о введении максимальной доли расходов на жилое помещение и услуги ЖКХ в 10% от семейного дохода. Если указанная величина превышается, то часть оставшихся расходов должна компенсироваться за счет средств межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета, указывалось в документе.