08 января 2026 в 20:17

«6 кадров», борьба с алкоголизмом, слова о Зеленском: как живет Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич на открытии XII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите Эдуард Радзюкевич на открытии XII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Актер Эдуард Радзюкевич прославился благодаря скетч-шоу «6 кадров». Что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске. Прежде чем стать актером, он несколько лет проработал на заводе. Затем поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.

«На заводе мне пророчили повышение до бригадира, и по тем временам я зарабатывал очень приличные деньги. Мне было страшно так кардинально менять свою судьбу, однако я понимал, что это совсем не мое. Изначально я хотел быть военным, но меня комиссовали. Потом отучился и пошел работать на завод, но меня всегда тянуло в искусство», — вспоминал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Наибольшую популярность Радзюкевичу принесло скетч-шоу «6 кадров», где он работал вместе с Галиной Даниловой, Ириной Медведевой, Андреем Кайковым, Сергеем Дороговым и Федором Добронравовым.

Помимо этого, артист снимался в картинах «Байрон», «Елка», «Глазами волка», «Агония страха», «Графомания», «Мерси», «ВСЛУХ!» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 50 работ.

Также Радзюкевич известен как режиссер сериалов «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Сваты-3».

Что известно о личной жизни Радзюкевича

Первой супругой Эдуарда Радзюкевича была коллега Елена Ланская.

Второй раз он узаконил отношения с коллегой Еленой Юровских, которая на момент их знакомства была студенткой ГИТИСа, где он преподавал. В браке родился сын Георгий.

Сейчас Радзюкевич женат на режиссере монтажа Марии Сергеенковой.

Эдуард Радзюкевич и монтажер Мария Сергеенкова на премьере фильма А. Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» в «КАРО 11 Октябрь» Эдуард Радзюкевич и монтажер Мария Сергеенкова на премьере фильма А. Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» в «КАРО 11 Октябрь» Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Что известно об алкогольной зависимости Радзюкевича

Эдуард Радзюкевич в интервью Светлане Баласанян признавался, что на протяжении долгого времени страдал от алкогольной зависимости и находился «в перманентном состоянии опьянения». Справиться с пагубной привычкой ему помогло рождение сына.

«Я не хотел, чтобы сын видел меня пьяным, мне было стыдно. Но у меня была очень сильная зависимость, и я понял, что я не справлюсь без медикаментозной помощи. И я лег и „зашился“», — объяснял артист.

Что Радзюкевич говорил о спецоперации

Эдуард Радзюкевич поддерживает проведение спецоперации. Он также заявлял, что хочет поехать в зону боевых действий, для того чтобы поддержать боевой дух военных. По мнению актера, все публичные люди должны раскрыть свою позицию по СВО.

«Говорят, что артист должен быть вне политики. Может быть. Но это не значит, что он должен быть полным дебилом и не разбираться в процессах, которые происходят. Когда мне начинают рассказывать какие-то сказки, то я сразу отвечаю, что у меня родственники в городе Сумы. Правда, мы не общаемся, но давно и по другой причине. Но я скажу точно: на Украине людей переформатировали, они стали зомби», — считает он.

Радзюкевич называл Украину «фашистским государством», которое, по его мнению, «не должно существовать». При этом актер уточнил, что имеет в виду государственную форму, а не людей.

«На Украине просто фашизм, конкретный фашизм. И начался он давно, при Хрущеве, тогда была мина замедленного действия с отдачей Крыма. Вот что мы и имеем сейчас — фашистское государство. Я считаю, что оно не должно существовать. Именно в государственной форме, я не о людях сейчас говорю», — заявил он.

Эдуард Радзюкевич Эдуард Радзюкевич Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Радзюкевич говорил о Зеленском

Эдуард Радзюкевич рассказывал о работе с украинским политиком Владимиром Зеленским и о том, что тот говорил на русском. По его мнению, сейчас Зеленский стал «убийцей и фашистом».

«Мы вместе участвовали в проекте „Слава богу, ты пришел!“, и еще я снимал третью часть „Сватов“, где он был сценаристом и продюсером. Тогда проблем не возникало, к тому же все говорили на русском. Мы с Зеленским особо близко не общались, но все было тогда нормально и адекватно. А сейчас он убийца, фашист и враг. Там тоже случилось переформатирование», — заявил он.

Чем сейчас занимается Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Опасный холостяк», «Подарок», «Плохие девчонки», «Играем Зощенко», «Еврейское счастье» и «Семейка легкого поведения».

В 2025 году артист также снялся в комедии «Паромщик».

