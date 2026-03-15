15 марта 2026 в 10:36

Три российских аэропорта временно закрыли небо

Росавиация ввела ограничения в Домодедово, Внуково и Жуковском

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановили работу в воскресенье, 15 марта, сообщили в пресс-службе Росавиации. Они не принимают и не отправляют самолеты из-за обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителей ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности воздушной гавани.

До этого в ведомстве заявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Причины такого решения администрации воздушной гавани аналогичны.

Кроме того, три столичных аэропорта США — Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон — закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре. Инцидент произошел в Уоррентоне, штат Вирджиния, где запах повлиял на самочувствие авиадиспетчеров.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
