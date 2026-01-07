Развод возлюбленного, липосакция рук, СВО: как живет певица Анна Семенович

Певица Анна Семенович обрела популярность как солистка музыкальной группы «Блестящие». Что известно о ее карьере, личной жизни и отношении к спецоперации?

Чем известна Семенович

Анна Семенович родилась 1 марта 1980 года в Москве. В три года она начала заниматься фигурным катанием, в 10 лет перешла в танцы на льду. Из большого спорта ушла в 2001 году из-за травмы мениска.

В 2002 году Семенович стала солисткой коллектива «Ангелы Чарли», спустя год присоединилась к музыкальной группе «Блестящие». С ее участием были записаны такие хиты, как «Апельсиновый рай» и «Восточные сказки». В 2007 году исполнительница начала сольную карьеру.

Параллельно с записью песен артистка развивала карьеру теле- и радиоведущей, а также снималась в кино. В ее фильмографии более 40 работ, включая ленты «Ночной дозор», «Вся такая внезапная», «Укрощение строптивых», «Литейный», «Ржевский против Наполеона», «Гардемарины 1787. Мир» и другие.

Что известно о личной жизни Семенович

Анна Семенович на протяжении трех лет состоит в отношениях с Денисом Шреером. Певица не скрывает, что возлюбленный официально находится в браке и не может быстро развестись из-за того, что его жена и ребенок живут в Германии.

«Юридические формальности по многолетнему расторжению брака по законам Германии наконец выходят на финишную прямую. Бывшая супруга Дениса уже больше всех ждет этого развода. У нее тоже все прекрасно в личной жизни, и она собирается замуж. А вот меня наличие или отсутствие штампа в паспорте не беспокоит вообще никаким образом», — рассказала она в интервью NEWS.ru.

Анна Семенович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительница отметила, что готова выйти замуж за своего возлюбленного и стать матерью его детей. Семенович несколько лет назад заморозила яйцеклетки.

«Для любой женщины в определенном возрасте такая процедура — это подстраховка в вопросе материнства, если по каким-то причинам, в том числе медицинским, естественное оплодотворение может быть невозможным», — пояснила она.

Как Семенович относится к СВО

Анна Семенович поддерживает спецоперацию. Певица неоднократно выступала перед российскими военнослужащими и жителями Донбасса.

«Было волнительно выступать в госпитале. В конце концерта солдаты танцевали. Кто как мог. Я увидела в их глазах надежду. Но самое ответственное — выступать перед вдовами. Я встретила беременную третьим ребенком женщину, у которой погиб муж. Она сказала, что мои песни поселили в ней добро и позитив», — рассказала она в передаче «Жизнь и судьба».

Семенович призналась, что с началом СВО стала испытывать еще больше гордости за программу «Дембельский альбом», которую она ведет на «Русском радио».

«Вместе с другими артистами и командой радиостанции мы постоянно выезжаем в госпитали с нашими агитбригадами. Имею почетную награду от президента страны — медаль „За труды в культуре и искусстве“. Но стараюсь громко об этом не рассказывать и не выставлять как какую-то особую свою заслугу. Делать это — мой долг как артиста и гражданина своей Родины», — заявила исполнительница.

Какие операции делала Семенович

Анна Семенович рассказывала, что делала липосакцию рук и коррекцию линии подбородка, а также операцию по уменьшению груди.

«Самая нашумевшая в прессе моя пластическая операция — уменьшение груди. Ее я сделала по медицинским показаниям, когда размер стал критическим и „носить“ его на себе стало тяжело в прямом смысле этого слова. Начались проблемы со спиной, с осанкой, нагрузка была на весь организм», — объяснила она.

Анна Семенович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Семенович

Анна Семенович в 45 лет продолжает творческую деятельность. Выступает с концертами, работает на радио и принимает участие в музыкальных фестивалях.

Новый год артистка начала с поездки в Таиланд. Отпуск она проводит в компании возлюбленного и делится совместными кадрами в соцсетях.

