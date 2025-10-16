«Нужная и социальная»: Семенович о своей радиопрограмме после начала СВО

Певица Анна Семенович призналась корреспонденту NEWS.ru, что с началом СВО стала испытывать еще больше гордости за программу «Дембельский альбом», которую она ведет на «Русском радио». Каждый мужчина должен пройти через службу в армии, потому что это дисциплинирует и прививает чувство ответственности, заявил знаменитость на пресс-конференции ТАСС, посвященной 50-летию ансамбля «Русская песня».

Я еще более гордо стала вести эту программу, потому что она настолько нужная и социальная, — сказала Семенович.

Певица добавила, что гордится всеми, кто служит в армии. По ее словам, сейчас воинские части современные, поэтому семьям не стоит переживать за срочников.

Ранее Семенович назвала особенной и очень почетной медаль «За труды в культуре и искусстве», которой она была награждена президентом РФ Владимиром Путиным. Звезда подчеркнула, что для нее эта награда стала большой честью и доверием со стороны страны и добавила, что прежде всего получила ее именно за «Дембельский альбом».

