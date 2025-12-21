Новый год-2026
В одном из регионов России отключат радио и телевидение

Жителей Курганской области предупредили об отключении телерадиосигнала

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кратковременное отключение телевидения и радио может произойти на территории Курганской области в ближайшие дни, сообщили представители Российской телевизионной и радиовещательной сети. Там отметили, что такая мера обусловлена проведением плановых работ. Отключения ожидаются с 22 по 28 декабря с 8:00 до 15:00 по московскому времени.

Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковной Балашихе произошло массовое отключение электричества. Без света остались несколько жилых домов, перестали работать светофоры, пропало освещение в магазинах, в том числе супермаркете «Ашан». При этом авария стала уже второй за последние двое суток.

До этого в Ставропольском крае из-за аварийной ситуации было временно прекращено водоснабжение примерно для 75 тыс. человек. На место происшествия для ликвидации последствий аварии прибыли 13 человек, они задействовали спецтехнику.

