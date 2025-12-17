Новый год-2026
Балашиха погрузилась во тьму второй раз за два дня

В Балашихе без света остались несколько жилых домов, магазины и светофоры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В подмосковной Балашихе произошло массовое отключение электричества, сообщает Telegram-канал «Балашиха Онлайн». Без света остались несколько жилых домов, перестали работать светофоры, пропало освещение в магазинах, в том числе супермаркете «Ашан».

Как пишет канал, на горячей линии пояснили, что восстановительные работы займут примерно два часа. При этом авария стала уже второй за последние двое суток: накануне администрация сообщала об устранении предыдущего сбоя в подаче электроэнергии.

Ранее стало известно, что около 38,8 тыс. жителей Славянского района Краснодарского края остались без электроснабжения из-за повреждения двух высоковольтных линий электропередачи. Авария произошла из-за падения обломков беспилотника.

До этого в Ставропольском крае из-за аварийной ситуации временно прекратили водоснабжение примерно для 75 тыс. человек. В МЧС доложили, что восстановительными работами занимались 13 человек, у которых было четыре единицы техники.

Также около 1,4 тыс. многоквартирных домов и ряд социальных объектов в Ростове-на-Дону остались без света, тепла и горячей воды. Жители перестали получать коммунальные услуги из-за аварии на ТЭЦ-2.

