Почти 39 тыс. жителей Кубани остались без света из-за обломков БПЛА

Около 38,8 тыс. жителей Славянского района Краснодарского края остались без электроснабжения из-за повреждения двух высоковольтных линий электропередачи, сообщили в региональном оперштабе. ЧП произошло в результате падения обломков БПЛА.

В результате падения обломков без электроснабжения оставались около 38,8 тыс. человек. В настоящее время без электричества остаются 12,7 тыс. человек, — сказано в публикации.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко рассказал, что в Славянском районе временно не работает 21 детский сад и три школы, по ступенчатому расписанию принимают школьников пять школ. Властями решается вопрос по организации питания Славянского электротехнологического техникума для 123 студентов, проживающих в общежитии.

Ранее стало известно, что травмы при атаке на Славянский район получили два человека. Повреждены не менее пяти частных домов.

В Воронежской области при атаке ВСУ повреждены частный гараж и линия электропередачи. По словам главы региона Александра Гусева, никто в результате происшествия не пострадал.