08 января 2026 в 04:28

Россиянам рассказали, стоит ли брать отпуск в январе

Аналитик РАНХиГС Подольская: брать отпуск в январе будет невыгодно

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Отпуск в январе будет невыгодным для работников на окладе из-за небольшого количества рабочих дней, заявила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. По ее словам, их будет 15 для работающих по пятидневной рабочей неделе, выходных и праздничных дней будет 16.

Учитывая небольшое количество рабочих дней в январе, брать отпуск для тех, кто работает по окладной системе оплаты труда, невыгодно, — сказала Подольская.

Ранее член генсовета «Деловой России» экономист Олег Николаев заявил, что на четырехдневную рабочую неделю в первую очередь могут перевести офисных работников и работников тех компаний, где используется удаленный формат работы. В сфере торговли и логистики — это менее реально, считает эксперт.

До этого выяснилось, что майские праздники в 2026 году продлятся на шесть дней, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно его разъяснениям, россияне смогут отдохнуть с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Первый период выходных сформирован за счет Дня труда (1 мая), который выпадает на пятницу, и последующих субботы и воскресенья. Второй блок образует День Победы 9 мая, совпадающий с субботой, что дает три выходных дня подряд.

