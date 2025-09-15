Россиянам рассказали, кого могут первыми перевести на четырехдневку

На четырехдневную рабочую неделю в первую очередь могут перевести офисных работников и работников тех компаний, где используется удаленный формат работы, заявил NEWS.ru член генсовета «Деловой России» экономист Олег Николаев. В сфере торговли и логистики это менее реально, считает эксперт. При этом в отношении представителей отдельных профессий, например медработников и силовиков, о таком переходе речи идти не может, сказал он.

Добровольно на четырехдневку перейдут те, кто может себе позволить. С акцентом на офисную работу, причем если удаленный формат в ней давно прижился. В торговле, логистике, строительстве это пока сложно представить, учитывая сохраняющуюся напряженность с кадрами. В профессиях, где график жесткий и не совсем типичный (медицина, силовики и т. д.) об этом речи вообще не идет, — сказал экономист.

Напротив, завод, имеющий проблемы с загрузкой конвейера, сократит рабочую неделю, не дожидаясь каких-либо нововведений в ТК, считает Николаев.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен, но лишь эволюционным путем и не для всех отраслей. По его словам, этот процесс не должен быть регуляторным. Рынок труда постепенно сам придет к такому формату, как это уже произошло с удаленной работой после пандемии, пояснил парламентарий.