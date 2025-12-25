Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотники Вооруженных сил Украины в шести районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его информации, БПЛА были уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. По предварительной информации, пострадавших нет, о возможных разрушениях — уточняется.

Ранее стало известно, что на нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края начался крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки вражеского беспилотника. В региональном оперштабе сообщили, что площадь возгорания составляет 2 тыс. квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлечены значительные силы и средства пожаротушения. По предварительным данным, никто не пострадал.