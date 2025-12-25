Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 07:10

Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО сбили украинские БПЛА в шести районах Ростовской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотники Вооруженных сил Украины в шести районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его информации, БПЛА были уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. По предварительной информации, пострадавших нет, о возможных разрушениях — уточняется.

Воздушная атака отражена с вечера по северу и востоку Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали, — написал Слюсарь.

Ранее стало известно, что на нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края начался крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки вражеского беспилотника. В региональном оперштабе сообщили, что площадь возгорания составляет 2 тыс. квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлечены значительные силы и средства пожаротушения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Россия
Ростовская область
атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский жутко обидчив»: раскрыто, чем обернется скандал в Чехии
Раскрыто число сбитых за ночь украинских БПЛА на территории России
«Похоронен за двором»: беженка рассказала о пережитом кошмаре в Торском
Ставка Сырского, ВСУ пускают «на мясо»: новости СВО к утру 25 декабря
«План не сработает»: в ФРГ признали, что Киев лишился партнера в лице США
«Плохой Санта»: Трамп сделал предупреждение по поводу вторжения в США
Путин рассказал про героизм военных КНДР в Курской области
Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область
Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы
Депутат ответил, каких артистов обязательно нужно признавать иноагентами
Трамп появился на публике с новыми синяками
Россиянам рассказали, кому пора срочно менять права
Юрист ответил, в каких случаях завещание не гарантирует прав на квартиру
Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Норвежским морем
Стало известно о состоянии девочек, брошенных матерью в Норильске
Врач рассказал, что помогает перенести резкие перепады температуры
Назван способ самостоятельно утеплить пластиковые окна
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Гуляйполе
Самый лучший холодец из говядины по всем правилам: застывает сам!
Разгром бункера ВСУ и победа сил ПВО: успехи ВС РФ к утру 25 декабря
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.