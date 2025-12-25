Атака ВСУ вызвала крупный пожар на нефтетерминале в Краснодарском крае В порту Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами после атаки БПЛА

На нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края начался крупный пожар двух резервуаров из-за атаки вражеского беспилотника, сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных километров.

В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров, — сказано в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлечены значительные силы и средства пожаротушения. По предворительным данным, никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за ночь на 25 декабря число сбитых БПЛА, которые летели в сторону столицы, достигло восьми. По его словам, сотрудники спецслужб уже проводят работы на месте падения обломков каждого из них.

До этого украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области. По информации источника, повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.