Вражеские БПЛА атаковали школу и магазин в приграничном регионе Украинские дроны атаковали школу и магазин в Белгородской области

Украинские дроны повредили здания средней образовательной школы и магазина на территории Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Он уточнил, что повреждения были обнаружены в утренние часы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На утро среды зарегистрировано два инцидента с повреждением беспилотниками ВСУ магазина и здания СОШ в Белгородской области, — рассказал собеседник.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предположил, что пик эскалации конфликта на Украине, вероятно, придется на предстоящие новогодние праздники. Парламентарий также указал на то, что география боевых действий в последнее время расширилась.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подтвердил, что ВСУ попытались атаковать предприятие. Он отметил, что объект получил незначительные повреждения. Также губернатор Михаил Развожаев заявил, что российские силы ПВО, по предварительным данным, сбили над городом две воздушные цели.