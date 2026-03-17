Москвичей предупредили о резком похолодании после аномального тепла Тишковец: похолодание придет в Москву 20 марта

Похолодание придет в Москву в пятницу, 20 марта, заявил ИС «Вести» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он отметил, что весна не сбавляет обороты: 17 марта ожидается плюс 10 градусов, а 19 марта — плюс 13 градусов.

В пятницу, когда столицу накроют дождевые тучи, станет на несколько градусов прохладнее, — сказал Тишковец.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что автомобилисты в Москве могут не торопиться менять зимние шины на летние. Она пояснила, что несмотря на плюс 10 градусов днем, ночью сохраняются минусовые температуры.

До этого метеоролог Александр Сергеев сообщил, что нынешняя весна может преподнести москвичам целый ряд погодных сюрпризов. Так, по его словам, в мае с большой долей вероятности установится настоящая жара.

Тем временем стало известно, что в Москве был зафиксирован третий температурный рекорд за неделю. В субботу, 15 марта, воздух в столице прогрелся до плюс 9,9 градуса. Этот показатель на 0,1 градуса выше предыдущего достижения, установленного в 2015 году.