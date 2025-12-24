Экс-депутат Рады предположил, когда наступит пик эскалации на Украине Килинкаров: пик эскалации конфликта на Украине придется на новогодние праздники

Пик эскалации конфликта на Украине, вероятно, придется на предстоящие новогодние праздники, высказал мнение бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с «Ридус». По его прогнозу, ВС России могут усилить атаки на энергетическую инфраструктуру для оказания давления на Киев. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В праздничные дни будет пик эскалации боев и атак на энергетическую систему, чтобы принудить украинскую сторону сесть за стол переговоров и договориться, — сказал он.

Килинкаров также отметил, что в последнее время географический охват боевых действий расширился, и теперь «полем боя стала вся Украина». По его словам, эта ситуация представляет собой вызов для президента страны Владимира Зеленского.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что операции проводились на территории 140 районов. Кроме того, армия России поразила пункты управления БПЛА и временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и наемников.