«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе Тарасова: в переходе учеников Плющенко к Тутберидзе нет ничего странного

В переходе фигуристов Софии и Никиты Сарновских от олимпийского чемпионата Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе нет ничего криминального, заявила NEWS.ru заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она отметила, что в этот период времени спортсмены имеют право поменять наставника.

Женя тоже хороший тренер. В этот период времени разрешены переходы. Кто хочет, тот и переходит. Ничего криминального в этом нет, — сказала Тарасова.

Ранее Плющенко обратился к Тутберидзе с просьбой не разбрасываться обещаниями о местах в сборной России, «переманивая» его учеников. Таким образом он прокомментировал переход в ее группу чемпиона России по прыжкам Никиты Сарновского и его сестры Софии.

Тарасова заявила, что Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода Сарновских в группу к Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то необходимо задуматься. До этого Плющенко признался, что никогда не стремился к карьере тренера, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею.