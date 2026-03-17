«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В переходе фигуристов Софии и Никиты Сарновских от олимпийского чемпионата Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе нет ничего криминального, заявила NEWS.ru заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она отметила, что в этот период времени спортсмены имеют право поменять наставника.

Женя тоже хороший тренер. В этот период времени разрешены переходы. Кто хочет, тот и переходит. Ничего криминального в этом нет, — сказала Тарасова.

Ранее Плющенко обратился к Тутберидзе с просьбой не разбрасываться обещаниями о местах в сборной России, «переманивая» его учеников. Таким образом он прокомментировал переход в ее группу чемпиона России по прыжкам Никиты Сарновского и его сестры Софии.

Тарасова заявила, что Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода Сарновских в группу к Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то необходимо задуматься. До этого Плющенко признался, что никогда не стремился к карьере тренера, а лишь хотел основать собственную школу и руководить ею.

Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
Татьяна Тарасова
фигурное катание
Кирилл Николаев
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
