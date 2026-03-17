Раскрыто, почему Зеленский хочет назначить главкомом ВСУ основателя «Азова»

Президент Украины Владимир Зеленский хочет разделить с основателем и первым командиром полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андреем Билецким ответственность за поражение в конфликте, назначив его на пост главкома ВСУ, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, таким образом политик пытается устранить своих конкурентов в преддверии выборов.

После назначения [Кирилла] Буданова главой офиса президента я говорил, что следующим, кого поставит Зеленский, скорее всего, будет Билецкий на пост главкома ВСУ. Тут решается политический вопрос, а не военный. Очевидно, что на фронте он ничего изменить не может. Кого бы Зеленский ни назначил, там никто ничего не сделает. Тенденции уже всем ясны и понятны. С политической точки зрения, да, таким образом можно сжечь своего потенциального противника и разделить с ним очевидное поражение, — пояснил Килинкаров.

Он предположил, что назначение нового главнокомандующего вызовет неоднозначную реакцию в ВСУ, поскольку солдаты не испытывают особой симпатии к нынешнему руководителю Александру Сырскому. По мнению экс-нардепа, кадровые офицеры, обладающие необходимой подготовкой, могут негативно воспринять возможное прибытие Билецкого.

Зеленский фактически решил разделить ответственность между основными политическими игроками, которых он считает потенциальными кандидатами на пост президента. Речь идет и о [Валерии] Залужном, которого он назначил послом в Британии, и о Буданове, и о Билецком, которого, вероятно, сделают главкомом на фоне принятия непопулярных решений, — заключил Килинкаров.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что Зеленский принял решение сменить главнокомандующего ВСУ. По его словам, на этот пост может прийти Билецкий вместо нынешнего главкома Сырского.