17 марта 2026 в 12:17

Раскрыто, почему Зеленский хочет назначить главкомом ВСУ основателя «Азова»

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский хочет разделить с Билецким проигрыш в конфликте

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский хочет разделить с основателем и первым командиром полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андреем Билецким ответственность за поражение в конфликте, назначив его на пост главкома ВСУ, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, таким образом политик пытается устранить своих конкурентов в преддверии выборов.

После назначения [Кирилла] Буданова главой офиса президента я говорил, что следующим, кого поставит Зеленский, скорее всего, будет Билецкий на пост главкома ВСУ. Тут решается политический вопрос, а не военный. Очевидно, что на фронте он ничего изменить не может. Кого бы Зеленский ни назначил, там никто ничего не сделает. Тенденции уже всем ясны и понятны. С политической точки зрения, да, таким образом можно сжечь своего потенциального противника и разделить с ним очевидное поражение, — пояснил Килинкаров.

Он предположил, что назначение нового главнокомандующего вызовет неоднозначную реакцию в ВСУ, поскольку солдаты не испытывают особой симпатии к нынешнему руководителю Александру Сырскому. По мнению экс-нардепа, кадровые офицеры, обладающие необходимой подготовкой, могут негативно воспринять возможное прибытие Билецкого.

Зеленский фактически решил разделить ответственность между основными политическими игроками, которых он считает потенциальными кандидатами на пост президента. Речь идет и о [Валерии] Залужном, которого он назначил послом в Британии, и о Буданове, и о Билецком, которого, вероятно, сделают главкомом на фоне принятия непопулярных решений, — заключил Килинкаров.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что Зеленский принял решение сменить главнокомандующего ВСУ. По его словам, на этот пост может прийти Билецкий вместо нынешнего главкома Сырского.

Украина
ВСУ
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
Александр Сырский
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
