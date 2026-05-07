Киев потерял инициативу на поле боя, контроль над ситуацией на фронте находится у России, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, попытки украинской армии реагировать на действия российских военных сопровождаются большими потерями. Дипломат также отметил, что вопросы мобилизации и способы ее проведения стали одной из ключевых причин конфликта между населением Украины и властями страны, передает «Страна.ua».

До этого Залужный заявил, что положение на передовой для украинских военных остается крайне неблагоприятным. По его словам, массированные атаки России на логистику Киева делают дальнейшее наступление ВСУ невозможным.

Ранее украинские военные пожаловались, что военкомы мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.