17 марта 2026 в 12:24

Врач перечислила неочевидные признаки снижения слуха у детей

Врач Зиновьева: задержка развития речи может указывать на снижение слуха у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Задержка речевого развития, в том числе неправильное произношение слов и трудности с их пониманием, а также проблемы с концентрацией внимания и плохая успеваемость в школе могут указывать на снижение слуха у ребенка, заявила «Газете.Ru» детский сурдолог Дарья Зиновьева. По словам врача, отсутствие реакции на звуки — тоже тревожный признак.

Помните, что слух — это один из основных способов познания мира ребенком. Если вы заметили один или несколько подобных признаков, необходимо сразу обратиться к специалисту. Раннее выявление, лечение и реабилитация нарушений слуха важны для нормального развития языковых и когнитивных функций у детей. Чем раньше обнаружена проблема, тем лучше прогноз, — отметила Зиновьева.

Она подчеркнула, что при снижении слуха ребенок может не откликаться на свое имя и не реагировать на громкий шум. Кроме того, зачастую дети с такой проблемой увеличивают громкость на телевизоре и других устройствах.

Ранее дерматолог Александра Филева заявила, что регулярное использование наушников-вкладышей чревато воспалением наружного уха. Она напомнила, что со временем на поверхности этого девайса накапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы. В такой среде начинают активно размножаться микроорганизмы.

здоровье
дети
врачи
медики
Россиянам раскрыли, почему цены на куличи доходят до десятков тысяч рублей
Жена комика Сабурова решилась на отчаянный шаг в России
Использовал сына подруги как приманку: новые детали в деле тренера-педофила
Двое мужчин под наркотиками два дня резали девушку ножом и получили срок
Три сборные отказались играть с Россией на Кубке мира по хоккею
Юрист назвал причины, по которым можно лишиться премии
Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

