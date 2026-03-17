Врач перечислила неочевидные признаки снижения слуха у детей

Задержка речевого развития, в том числе неправильное произношение слов и трудности с их пониманием, а также проблемы с концентрацией внимания и плохая успеваемость в школе могут указывать на снижение слуха у ребенка, заявила «Газете.Ru» детский сурдолог Дарья Зиновьева. По словам врача, отсутствие реакции на звуки — тоже тревожный признак.

Помните, что слух — это один из основных способов познания мира ребенком. Если вы заметили один или несколько подобных признаков, необходимо сразу обратиться к специалисту. Раннее выявление, лечение и реабилитация нарушений слуха важны для нормального развития языковых и когнитивных функций у детей. Чем раньше обнаружена проблема, тем лучше прогноз, — отметила Зиновьева.

Она подчеркнула, что при снижении слуха ребенок может не откликаться на свое имя и не реагировать на громкий шум. Кроме того, зачастую дети с такой проблемой увеличивают громкость на телевизоре и других устройствах.

Ранее дерматолог Александра Филева заявила, что регулярное использование наушников-вкладышей чревато воспалением наружного уха. Она напомнила, что со временем на поверхности этого девайса накапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы. В такой среде начинают активно размножаться микроорганизмы.