Путин одним словом оценил новый КамАЗ серии К5

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором автоконцерна «КамАЗ» Сергеем Когогиным в Кремле и положительно оценил новый грузовик компании. В ходе беседы руководитель предприятия поинтересовался личными впечатлениями главы государства от вождения новейшей машины из современной линейки К5, передает пресс-служба Кремля. Президент подтвердил, что остался доволен эксплуатацией машины.

Понравилось, — высказался президент.

Современный модельный ряд К5 включает в себя пять различных семейств: магистральное, транспортное, тяжелое, полноприводное и среднетоннажное. Каждое из этих направлений объединяет несколько моделей, адаптированных под конкретные требования заказчиков.

Разработка новой серии велась с учетом самых жестких условий применения и специфики логистических задач потребителей. Для каждой отдельной модели предусмотрено несколько вариантов комплектации, что позволяет гибко настраивать технику под нужды рынка.

Ранее Когогин заявил, что возвращение автомобильного концерна Mercedes на российский рынок не является необходимым. При этом он подчеркнул, что у компании такое право имеется.