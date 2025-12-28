Глава КамАЗа высказался о возвращении Mercedes на российский рынок Глава КамАЗа Когогин: Россия не нуждается в возвращении Mercedes на рынок

Возвращение автомобильного концерна Mercedes на российский рынок не является необходимым, заявил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. При этом он подчеркнул, что у компании такое право имеется.

Скажем так, у них есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня, — сказал Когогин.

Ранее автоэксперт Сергей Шерстенников заявил, что автопарк России продолжит стареть в ближайшие годы, несмотря на появление новых китайских марок. По его словам, даже популярные бренды вроде Toyota не смогут изменить ситуацию из-за ограниченных поставок новых автомобилей.

