28 декабря 2025 в 17:33

Глава КамАЗа высказался о возвращении Mercedes на российский рынок

Глава КамАЗа Когогин: Россия не нуждается в возвращении Mercedes на рынок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Возвращение автомобильного концерна Mercedes на российский рынок не является необходимым, заявил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. При этом он подчеркнул, что у компании такое право имеется.

Скажем так, у них есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня, — сказал Когогин.

Ранее автоэксперт Сергей Шерстенников заявил, что автопарк России продолжит стареть в ближайшие годы, несмотря на появление новых китайских марок. По его словам, даже популярные бренды вроде Toyota не смогут изменить ситуацию из-за ограниченных поставок новых автомобилей.

Между тем юрист Илья Русяев рассказал, что при покупке автомобиля с пробегом надо проверить VIN-код в сервисе ГИБДД или через «Госуслуги». Он также подчеркнул, что коммерческие сервисы вроде отчетов по VIN собирают данные о машине в один файл, а все проверки можно сохранить: скриншоты с датами, распечатки страниц, копии договоров.

