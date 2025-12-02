Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 16:54

Элитное авто в Москве превратилось в факел

На парковке в Москве сгорел Mercedes

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На парковке в Москве сгорел автомобиль марки Mercedes, пишет Telegram-канал «112». Инцидент произошел на улице Профсоюзной возле станции метро «Коньково».

На опубликованных кадрах видно, как из-под капота припаркованной машины вырывается высокое пламя. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание, однако передняя часть автомобиля оказалась практически полностью уничтожена огнем.

Ранее автомобиль загорелся в районе Ховрино перед съездом на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. На место прибыли экстренные службы, а движение транспорта в направлении Бусиновской эстакады оказалось частично перекрыто.

До этого в Арзамасе на трассе сгорели грузовой автомобиль и как минимум пять легковых иномарок. Площадь возгорания составила 83 квадратных метра. Сообщение о пожаре на открытой площадке в районе пересечения автодорог М-12 и Р-158 в Арзамасе поступило диспетчерам вчера около 23:00. Для ликвидации огня привлекались два пожарных расчета.

Также в Новой Москве автомобиль на большой скорости врезался в дерево и после этого загорелся. Водителю удалось самостоятельно выбраться из машины и обратиться к прохожим с просьбой вызвать скорую помощь.

происшествия
Mercedes
машины
огонь
