22 ноября 2025 в 09:36

Лихач на Mercedes убил человека и скрылся с места преступления

В Алтайском крае водитель на Mercedes сбил трех пешеходов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Водитель на автомобиле Mercedes в Славгороде Алтайского края совершил наезд на трех пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе краевого УМВД. В результате инцидента один человек погиб, а двое других были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 22 ноября водитель, управляя автомобилем Mercedes, допустил наезд на трех пешеходов в городе Славгороде, с места ДТП скрылся. В результате ДТП один пешеход скончался, — говорится в сообщении.

Ранее на юге Москвы произошло столкновение с участием шести транспортных средств, включая мусоровоз и микроавтобус. Один из автомобилей перевернулся. В результате инцидента движение в сторону центра было перекрыто по трем полосам.

Кроме того, в результате массового столкновения на 179-м километре трассы А-121 «Сортавала» в Карелии погибли три человека. Жертвами аварии, произошедшей в полдень по московскому времени, стали двое водителей и один пассажир. В социальных сетях были опубликованы кадры с места происшествия, где виден серьезно поврежденный легковой автомобиль и опрокинувшийся бензовоз.

