Лихач на Mercedes убил человека и скрылся с места преступления В Алтайском крае водитель на Mercedes сбил трех пешеходов

Водитель на автомобиле Mercedes в Славгороде Алтайского края совершил наезд на трех пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе краевого УМВД. В результате инцидента один человек погиб, а двое других были доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 22 ноября водитель, управляя автомобилем Mercedes, допустил наезд на трех пешеходов в городе Славгороде, с места ДТП скрылся. В результате ДТП один пешеход скончался, — говорится в сообщении.

