Мадуро высказался о своем президентстве на суде в Нью-Йорке

Мадуро высказался о своем президентстве на суде в Нью-Йорке Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы

Захваченный США лидер Венесуэлы Николас Мадуро на первом заседании суда в Нью-Йорке заявил, что остается законным президентом своей страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на прямую трансляцию процесса. Политика обвинили в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте запрещенных веществ в Соединенные Штаты.

Я остаюсь президентом моей страны, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек пришли к зданию суда в Нью-Йорке, где должны огласить обвинения в адрес венесуэльского лидера. Отмечается, что люди держат портреты политика и выкрикивают лозунги «Освободите президента Мадуро».

Также после того как в интернете появились фотографии задержания президента Венесуэлы в спортивном костюме Nike Tech Fleece, спрос на эту модель резко возрос. На официальном сайте бренда основная часть размерной сетки уже распродана.

Представитель республики при ООН Самуэль Монкада заявил, что США атаковали Венесуэлу из-за природных богатств и геополитики. Он также отметил, что в ООН должны потребовать освободить венесуэльского президента и его супругу Силию Флорес.