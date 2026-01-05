Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:53

Десятки человек вышли к суду в Нью-Йорке на фоне скандала с Мадуро

РИА Новости: десятки человек собрались у суда в Нью-Йорке из-за Мадуро

Фото: Zhang Fengguo/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Несколько десятков человек пришли к зданию суда в Нью-Йорке, где должны огласить обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА Новости. Отмечается, что люди держат портреты политика и выкрикивают лозунги «Освободите президента Мадуро».

По информации агентства, люди собрались у здания суда за более чем два часа до начала слушаний. Они назначены на 12:00 по местному времени (20.00 мск). Среди толпы — множество журналистов с теле- и фотокамерами.

Ранее стало известно, что дело президента Венесуэлы будет рассматривать федеральный судья Элвин Хеллерштейн, который ранее выносил решения против американского лидера Дональда Трампа. 92-летний судья был утвержден в должности 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году.

До этого Мадуро доставили в суд из следственного изолятора в Бруклине. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как лидера в наручниках сопровождают федеральные агенты. Заседание начнется в 20:00 по московскому времени. Венесуэльского президента обвиняют в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте запрещенных веществ в США.

Николас Мадуро
США
суды
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не видим препятствий»: Минпромторг о ремоторизации Superjet-100
Хрустящее золото для будничного ужина . Картофельные дольки с пармезаном и прованскими травами — просто, сытно, безупречно
Девушка повторила тренд из соцсетей и получила пузыри на коже вместо лайков
Обломки БПЛА упали на жительницу липецкого города
Свиридова похвасталась фотографией с 22-летним красавчиком
Экс-помощница Байдена раскрыла его истинное отношение к России
«Империализм в чистом виде»: в Германии осудили США за атаку на Венесуэлу
Сотрудники многострадального Лувра решили проучить Министерство культуры
Стала известна дата похорон Хорошева
Десятки человек вышли к суду в Нью-Йорке на фоне скандала с Мадуро
Пожизненное или смертная казнь? Как судят Мадуро, в чем его обвинили США
Политолог раскрыл, чем может обернуться для Трампа атака на Венесуэлу
Жильцы трех домов на Кубани остались без крова из-за снега
Дело Мадуро рассмотрит судья Хеллерштейн, выносивший решение против Трампа
Полиция задержала хирурга-самоучку из клиники, где умерла блогерша
Блогер раскрыл, почему Зеленский встревожился после ударов США по Венесуэле
Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов
Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок
В Германии задержали бывшего депутата Рады из-за финансовых афер
Харьков содрогнулся от серии взрывов
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.