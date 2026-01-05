Десятки человек вышли к суду в Нью-Йорке на фоне скандала с Мадуро

Несколько десятков человек пришли к зданию суда в Нью-Йорке, где должны огласить обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА Новости. Отмечается, что люди держат портреты политика и выкрикивают лозунги «Освободите президента Мадуро».

По информации агентства, люди собрались у здания суда за более чем два часа до начала слушаний. Они назначены на 12:00 по местному времени (20.00 мск). Среди толпы — множество журналистов с теле- и фотокамерами.

Ранее стало известно, что дело президента Венесуэлы будет рассматривать федеральный судья Элвин Хеллерштейн, который ранее выносил решения против американского лидера Дональда Трампа. 92-летний судья был утвержден в должности 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году.

До этого Мадуро доставили в суд из следственного изолятора в Бруклине. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как лидера в наручниках сопровождают федеральные агенты. Заседание начнется в 20:00 по московскому времени. Венесуэльского президента обвиняют в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте запрещенных веществ в США.