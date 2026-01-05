Дело Мадуро рассмотрит судья Хеллерштейн, выносивший решение против Трампа

Дело президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет рассматривать федеральный судья Элвин Хеллерштейн, который ранее выносил решение против американского лидера Дональда Трампа, сообщает CNN. 92-летний судья утвержден в должности 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году.

Хеллерштейн председательствовал в части гражданского дела писательницы Джин Кэрролл против Трампа, отказав ему в переносе процесса. Весной 2025 года он также запретил администрации главы Белого дома применять закон о врагах-иностранцах для депортации венесуэльцев.

В материале говорится, что как старший судья Южного округа Нью-Йорка, он вел дела, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, вопросами терроризма и национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее Мадуро доставили в суд из следственного изолятора в Бруклине. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как лидера в наручниках сопровождают федеральные агенты. Заседание начнется в 20:00 по московскому времени. Венесуэльского президента обвиняют в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте запрещенных веществ в США.