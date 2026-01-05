Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:39

Дело Мадуро рассмотрит судья Хеллерштейн, выносивший решение против Трампа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Дело президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет рассматривать федеральный судья Элвин Хеллерштейн, который ранее выносил решение против американского лидера Дональда Трампа, сообщает CNN. 92-летний судья утвержден в должности 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году.

Хеллерштейн председательствовал в части гражданского дела писательницы Джин Кэрролл против Трампа, отказав ему в переносе процесса. Весной 2025 года он также запретил администрации главы Белого дома применять закон о врагах-иностранцах для депортации венесуэльцев.

В материале говорится, что как старший судья Южного округа Нью-Йорка, он вел дела, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, вопросами терроризма и национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее Мадуро доставили в суд из следственного изолятора в Бруклине. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как лидера в наручниках сопровождают федеральные агенты. Заседание начнется в 20:00 по московскому времени. Венесуэльского президента обвиняют в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте запрещенных веществ в США.

судьи
Николас Мадуро
США
Дональд Трамп
