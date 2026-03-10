Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме рассказали о мерах поддержки креативного бизнеса

Депутат Говырин: государство помогает продвигать креативный бизнес на экспорт

Креативный бизнес получает поддержку от государства при экспорте товаров, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, с февраля 2025 года действует закон о «Развитии креативных индустрий», который впервые официально закрепил за дизайном, видеоиграми, гастрономией и народными промыслами статус полноценных отраслей экономики.

В России с февраля 2025 года действует закон о «Развитии креативных индустрий». Он впервые собрал в одном документе все, что раньше существовало разрозненно. Народные промыслы, дизайн одежды, архитектура, видеоигры, гастрономия, кино, реклама и даже PR теперь официально относятся к креативному сектору. Это значит, что у бизнеса появилась формальная «прописка» в креативной экономике. По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» работает программа РЭЦ «Сделано в России». Ее участники получают продвижение за рубежом на выставках и ярмарках. Региональные центры поддержки экспорта помогают с проверкой внешнеторговых контрактов юристом и сопровождением по логистике, — пояснил Говырин.

Он отметил, что для получения государственных преференций компаниям необходимо попасть в специальный реестр. По его словам, процедура является двухуровневой. Депутат подчеркнул, что сначала регион вносит фирму в свой список, после чего данные передаются в единый федеральный реестр Минэкономразвития.

Чтобы получить господдержку, креативной компании нужно попасть в реестр. Система двухуровневая: сначала регион включает субъект в свой список по собственным критериям, потом данные уходят в единый федеральный реестр Минэкономразвития. Без этого включения на профильные меры поддержки рассчитывать не получится. Закон также требует отсутствия долгов перед бюджетом и статуса иноагента, — резюмировал Говырин.

Ранее сообщалось, что российские предприниматели начали массово сокращать расходы на маркетинг. Развитие новых направлений заморожено: бизнес сосредоточился на поддержке текущих каналов и оптимизации, а не на запуске амбициозных проектов.

