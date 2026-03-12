Российский каршеринг показал рекордный убыток «Делимобиль» ушел в убыток на 3,7 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году сервис «Делимобиль» зафиксировал убыток в 3,7 млрд рублей, в 2024-м чистая прибыль достигла 8 млн рублей, рассказала гендиректор компании Винченцо Трани. В беседе с РБК он пояснил, что причинами стали масштабные инвестиции после IPO в 2024 году, в том числе: IT-инфраструктура, СТО и централизованный склад запчастей в Подмосковье.

2025 год — это, конечно, не самый лучший год в истории экономики, но для «Делимобиля» он был годом роста. Мы планировали инвестиции и сделали их, — заявил Трани.

