12 марта 2026 в 12:55

Российский каршеринг показал рекордный убыток

«Делимобиль» ушел в убыток на 3,7 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году сервис «Делимобиль» зафиксировал убыток в 3,7 млрд рублей, в 2024-м чистая прибыль достигла 8 млн рублей, рассказала гендиректор компании Винченцо Трани. В беседе с РБК он пояснил, что причинами стали масштабные инвестиции после IPO в 2024 году, в том числе: IT-инфраструктура, СТО и централизованный склад запчастей в Подмосковье.

2025 год — это, конечно, не самый лучший год в истории экономики, но для «Делимобиля» он был годом роста. Мы планировали инвестиции и сделали их, — заявил Трани.

Тем временем аналитики выяснили, что в Тюмени за 2025 год выставили на продажу 755 готовых бизнесов. Лидируют сферы торговли — 260 предложений и общепита — 145.

Ранее пояснила информация, что бывшая структура корпорации «Союз» планирует приобрести производственную площадку по выпуску масложировой продукции в Калининграде за 735 млн рублей. Ранее эта организация занималась ввозом в Россию переработанного пальмового масла из Европы, однако в настоящее время такие поставки значительно сократились.

