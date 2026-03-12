Эксперт рассказал, когда в России могут закончиться запасы машин Solaris «Автостат»: запасов машин Solaris хватит в России до конца года

Запасов новых автомобилей Solaris хватит в России до конца текущего года, заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Он отметил, что на складах сейчас осталось 17,5 тыс. таких машин.

Целиков рассказал, что за январь-февраль 2026 года было продано более 3 тыс. автомобилей Solaris, что на 24% больше, чем в тот же период 2025-го. Он добавил, что в настоящее время эта модель машин находится на 10 месте в общем рейтинге. Глава «Автостата» указал, что последний раз Solaris собрали в Петербурге в декабре прошлого года, с января по март новые машины пока не выпускались.

Ранее в Росстандарте сообщили, что компания «КИА Россия и СНГ» отзывает более 33 тыс. автомобилей Kia Rio, проданных в России с 2011 по 2018 год. Причиной стала возможная неисправность блока предохранителей, которая может привести к короткому замыканию.

До этого стало известно, что японский автопроизводитель Mazda вошел в десятку самых продаваемых брендов в России по итогам третьей недели января 2026 года. За указанный период в стране было реализовано 538 новых автомобилей этой марки, что позволило ей занять девятую позицию в рейтинге.