Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:28

Эксперт рассказал, когда в России могут закончиться запасы машин Solaris

«Автостат»: запасов машин Solaris хватит в России до конца года

Solaris Solaris Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Запасов новых автомобилей Solaris хватит в России до конца текущего года, заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Он отметил, что на складах сейчас осталось 17,5 тыс. таких машин.

Целиков рассказал, что за январь-февраль 2026 года было продано более 3 тыс. автомобилей Solaris, что на 24% больше, чем в тот же период 2025-го. Он добавил, что в настоящее время эта модель машин находится на 10 месте в общем рейтинге. Глава «Автостата» указал, что последний раз Solaris собрали в Петербурге в декабре прошлого года, с января по март новые машины пока не выпускались.

Ранее в Росстандарте сообщили, что компания «КИА Россия и СНГ» отзывает более 33 тыс. автомобилей Kia Rio, проданных в России с 2011 по 2018 год. Причиной стала возможная неисправность блока предохранителей, которая может привести к короткому замыканию.

До этого стало известно, что японский автопроизводитель Mazda вошел в десятку самых продаваемых брендов в России по итогам третьей недели января 2026 года. За указанный период в стране было реализовано 538 новых автомобилей этой марки, что позволило ей занять девятую позицию в рейтинге.

Россия
Санкт-Петербург
автомобили
сборки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
«Бюджет проседает»: политолог о помощи ЕС Киеву для продолжения конфликта
Директор ИМЭМО предупредил о затяжном конфликте США с Ираном
Российские удары обрушились на энергетику Украины
Элитные подразделения ВСУ взвыли от массовых потерь в Запорожской области
Стало известно, кто рассудит матч «Зенита» и «Спартака»
Стало известно, против кого Украина может готовить покушение
Раскрыта судьба «Бурдж-Халифа» после атак на Дубай
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.