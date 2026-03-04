Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:58

Юрист ответил, когда вывеска на иностранном языке не грозит штрафом

Юрист Русяев: зарегистрированный бренд на иностранном языке не грозит штрафом

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Использование зарегистрированного бренда на иностранном языке не влечет за собой штраф, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Кроме того, по его словам, информацию на вывеске можно продублировать кириллицей.

С 1 марта 2026 года заработала статья 10.1 закона о защите прав потребителей. Сам закон не ввел отдельного штрафа именно за иностранное слово на вывеске. Риск обычно связывают с нарушением прав потребителя на информацию. Там предусмотрены предупреждение или взыскание для должностных лиц от 500–1 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5–10 тыс. рублей. Иностранный язык допускается, но при соблюдении конкретных условий. При этом закон содержит прямые исключения, и знать их полезно любому предпринимателю, у которого на фасаде что-то написано латиницей. Главное — зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования, — поделился Русяев.

Он пояснил, что если на вывеске указан зарегистрированный бренд на латинице или фирменное наименование, подпадающее под соответствующие исключения, то переводить его для соответствия новой статье не требуется. По словам юриста, ФАС также поддерживает этот подход в своих рекомендациях, касающихся рекламы.

Второе основание для спокойствия — корректное дублирование. Закон не запрещает иностранный язык полностью. Он разрешает использовать его при условии, что русский текст обязательно присутствует, оба текста идентичны по содержанию и равнозначны по размещению и техническому оформлению. Одинаковые параметры шрифта, цвета, размера, одинаковая разборчивость. Если все это соблюдено, сам факт иностранного названия нарушением не является. Третье исключение — случаи, прямо предусмотренные другими федеральными законами, техрегламентами или правом ЕАЭС, — добавил Русяев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил переименовать «вейп-шопы» и «секс-шопы» в «лавки зла» или «порталы в ад». По его мнению, новые вывески помогут посетителям лучше понять, какие товары и услуги они найдут в этих магазинах.

юристы
россияне
штрафы
предприниматели
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ровно 30 лет назад в центре Москвы убили главаря Ореховской ОПГ
Дроны-камикадзе ВСУ принесли смерть в Брянскую область
Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ
«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана
В МИД России предупредили о ядерной угрозе со стороны НАТО
Китайский перевозчик пошел на крайние меры из-за войны в Персидском заливе
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.