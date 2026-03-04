Юрист ответил, когда вывеска на иностранном языке не грозит штрафом Юрист Русяев: зарегистрированный бренд на иностранном языке не грозит штрафом

Использование зарегистрированного бренда на иностранном языке не влечет за собой штраф, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Кроме того, по его словам, информацию на вывеске можно продублировать кириллицей.

С 1 марта 2026 года заработала статья 10.1 закона о защите прав потребителей. Сам закон не ввел отдельного штрафа именно за иностранное слово на вывеске. Риск обычно связывают с нарушением прав потребителя на информацию. Там предусмотрены предупреждение или взыскание для должностных лиц от 500–1 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5–10 тыс. рублей. Иностранный язык допускается, но при соблюдении конкретных условий. При этом закон содержит прямые исключения, и знать их полезно любому предпринимателю, у которого на фасаде что-то написано латиницей. Главное — зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования, — поделился Русяев.

Он пояснил, что если на вывеске указан зарегистрированный бренд на латинице или фирменное наименование, подпадающее под соответствующие исключения, то переводить его для соответствия новой статье не требуется. По словам юриста, ФАС также поддерживает этот подход в своих рекомендациях, касающихся рекламы.

Второе основание для спокойствия — корректное дублирование. Закон не запрещает иностранный язык полностью. Он разрешает использовать его при условии, что русский текст обязательно присутствует, оба текста идентичны по содержанию и равнозначны по размещению и техническому оформлению. Одинаковые параметры шрифта, цвета, размера, одинаковая разборчивость. Если все это соблюдено, сам факт иностранного названия нарушением не является. Третье исключение — случаи, прямо предусмотренные другими федеральными законами, техрегламентами или правом ЕАЭС, — добавил Русяев.

