Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране

Трансатлантический раскол между США и ЕС усиливается на фоне американской военной операции на Ближнем Востоке, которую европейские лидеры отказываются поддерживать из-за влияния мусульманской диаспоры, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, текущие разногласия касаются не только идеологических противоречий и торговых войн, но и украинского направления.

Нынешний трансатлантический раскол продолжает проявляться во всех направлениях. Это касается и идеологических противоречий, и торговых войн, и Украины, где европейцы занимают более истеричную позицию, а Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) более умеренную. Внутри Европы раздор тоже проявляется. Те страны, где у власти левые, как, например, Испания, в целом не горят желанием поддерживать риторику главы Белого дома. Британские лейбористы, которые являются левоцентристами, заняли позицию выжидательного нейтралитета. Причин много, и одна из них — это наличие большой мусульманской диаспоры в странах ЕС, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что Великобритания долгое время сопротивлялась предоставлению своих военных баз под американские бомбардировщики, включая стратегически важный объект Диего-Гарсия в Индийском океане. По словам политолога, британский премьер-министр Кир Стармер активно критикует попытку Трампа устроить операцию по смене режима в Иране с воздуха.

В Лондоне долго не хотели предоставлять свои базы под бомбардировщики США, в частности объект Диего-Гарсия в Индийском океане. Но в итоге им пришлось их сдать под давлением Белого дома. В целом тот же Стармер активно критикует попытку Трампа устроить операцию по смене режима в Иране с воздуха. Левые сейчас во многом ориентируются на голоса мигрантов-мусульман. В той же Британии мы видим, что резко растут рейтинги партии зеленых, которые продвигают ультралевую повестку. По вопросам общественного мнения они вырвались уже на второе место и обходят правящих лейбористов, — подытожил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа европейского государства повысить военные расходы до 5% от ВВП. Он также противопоставил руководство страны испанскому народу.