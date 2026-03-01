«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках

Вместо надписей «вейпшопы» и «секс-шопы» на соответствующих торговых точках следует писать «лавки зла» или «порталы в ад», заявил в интервью NEWS.ru депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Таблички нужно переустановить для того, чтобы посетители понимали, какого рода товары и услуги они получат, считает парламентарий. Таким образом он прокомментировал «закон о вывесках», действие которого вступает в силу 1 марта.

Если вывеска рекламирует зло, значит, надо называть честно — «лавка зла», «портал в ад» или «магазин смерти». Чтобы в полной степени раскрывать суть продаваемого там товара. Ну а сексшопы надо закрыть, а людей отправлять туда только по направлению психиатров. Нормальному человеку там делать нечего, — заявил собеседник.

С 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, согласно которому надписи и другие источники публичной коммуникации с потребителями должны оформляться на русском языке. Как пояснила юрист Татьяна Морозова, такие слова на латинице как sale, shop, coffee, open и другие, можно использовать на вывесках только при наличии равнозначного русского аналога, который должен иметь приоритет.