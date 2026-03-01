Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 12:13

«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках

Милонов призвал переименовать вейпшопы и секс-шопы в «лавки зла»

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вместо надписей «вейпшопы» и «секс-шопы» на соответствующих торговых точках следует писать «лавки зла» или «порталы в ад», заявил в интервью NEWS.ru депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Таблички нужно переустановить для того, чтобы посетители понимали, какого рода товары и услуги они получат, считает парламентарий. Таким образом он прокомментировал «закон о вывесках», действие которого вступает в силу 1 марта.

Если вывеска рекламирует зло, значит, надо называть честно — «лавка зла», «портал в ад» или «магазин смерти». Чтобы в полной степени раскрывать суть продаваемого там товара. Ну а сексшопы надо закрыть, а людей отправлять туда только по направлению психиатров. Нормальному человеку там делать нечего, — заявил собеседник.

С 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, согласно которому надписи и другие источники публичной коммуникации с потребителями должны оформляться на русском языке. Как пояснила юрист Татьяна Морозова, такие слова на латинице как sale, shop, coffee, open и другие, можно использовать на вывесках только при наличии равнозначного русского аналога, который должен иметь приоритет.

Виталий Милонов
Государственная дума
законодательство
культура
торговля
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Пакистан нанес мощный удар по военной базе Афганистана
Скончался актер из «Интернов» и «Глухаря»
Системы ПВО США и Израиля могут истощить свои ресурсы за пару дней
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.