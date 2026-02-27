«По Ефремову соскучились»: Милонов о Пугачевой, Долиной, уехавших рокерах

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал вступающие с 1 марта в силу два важных для российской культуры закона. NEWS.ru в интервью с парламентарием также обсудил новости культурной повестки — «неинтересность» мужа Собчак, покаяние Долиной, возвращение Пугачевой.

О секс-шопах и вейп-шопах

— С 1 марта в России вступают в силу ограничения на использование иностранных слов в вывесках, на указателях и информационных табличках. Иностранные слова можно использовать лишь как дублирующий вариант. Вы это одобряете?

— Я не вижу ничего плохого в разных языках, и мне нравятся разные языки. Язык не виноват. Если на нем говорят негодяи, то виноваты негодяи. В отношении вывесок у меня смешанные ощущения. Есть вывески органичные — в том же Санкт-Петербурге и других городах, которые посещают иностранцы, — они помогают гостям нашей страны ориентироваться в городе с объектами туристической инфраструктуры.

Но я категорически против того, что обитатели деревенских домов с туалетами у леса, переехав в Москву и не выведя из себя деревню, пооткрывали всяких «вейп-шопов» и «секс-шопов». Это, конечно, нужно полностью убрать.

Если вывеска рекламирует зло, значит, надо называть честно — «лавка зла», «портал в ад» или «магазин смерти». Чтобы в полной степени раскрывать суть продаваемого там товара. Ну а секс-шопы надо закрыть, а людей отправлять туда только по направлению психиатров. Нормальному человеку там делать нечего.

Константин Богомолов Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

О Кончаловском и Богомолове

— С 1 марта начинает также работать федеральный закон № 324 от 31.07.2025 — могут отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму, если в нем обнаружатся материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Какие у вас отношения с кинематографом?

— Кино становится историей для детей, у меня такое ощущение. Люди же постарше становятся резидентами онлайн-кинотеатров. Я в том числе. Для меня развлекательного контента онлайн-кинотеатра более чем достаточно.

— «Чебурашку» неужели не посмотрели?

— Посмотрели мои дети, им понравилось — и «Буратино», и «Чебурашка». Им нравится все. Я, честно говоря, слабо дружу с детским сегментом фильмов, но верю им на слово.

— А вы что посмотрели в онлайн-кинотеатре? «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского, к примеру, видели?

— Я смотрю очень медленно, из-за того, что проживаю заново судьбу моей страны. Мне тяжело смотреть этот фильм, он возвращает меня духовно в тяжелейшие страницы нашей империи.

— Ваше личное впечатление от этих событий совпадает с видением режиссера Кончаловского?

— Я, может быть, чуть более антикоммунистический в своем восприятии мира, чем он. Но в целом хороший фильм. Даже его критики показывают, что фильм удался, вызвал реакцию. Самое плохое — когда картина, за которую заплачены миллиарды бюджетных денег, никому не нужна. Если фильм вызывает споры, значит, затронул.

— А вы видели сериал «Содержанки» в режиссуре Константина Богомолова?

— Я считаю — это лично мое мнение, — что мерзкий сериал, неинтересный. Я даже не смог его досмотреть, попытки не увенчались успехом. Мне не нравится такое кино.

Оно, возможно, имеет право на существование в качестве альтернативного взгляда. Но финансировать такое из госбюджета точно не нужно. Деньги надо давать на то, что несет просветительскую функцию. А на коммерческий проект пусть берут кредит в Фонде кино, потом отдают.

Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Лента была достаточно популярной.

— Потому что пошлость, к сожалению, более востребована, чем высокое кино. Если вы бесплатно сделаете разливайку, туда больше людей пойдет, чем в Третьяковку. Но это же не значит, что разливайка имеет большую ценность, чем галерея.

О «муже Собчак»

— Следили ли вы за историей назначения Константина Богомолова в Школу-студию МХАТ, а затем за его самоотводом?

— Выскажу позицию не только свою, но и большинства моих избирателей из имперской столицы нашей страны. Абсолютно никого не интересует, куда был назначен Константин Богомолов. Скандальчик, обсуждение интересны только внутри этой тусовки. Про Богомолова знаю только, что он муж Ксении Анатольевны Собчак. И плюс еще он режиссер.

— Неужели его спектакли не видели?

— Нет. Мне неинтересно. Есть Санкт-Петербургский БДТ или Михайловский театр, Мариинский, Александринский, масса других, где интересно посмотреть спектакли. А Богомолов — это же кич, мишура, которая приходит и уходит.

В Москве я ходил несколько раз в театр, понравилось в Губернском. Мне нравятся театры, которые не перегружены понтами. Поэтому и в Большой не ходил ни разу. Когда ты за билет должен заплатить огромные деньги, то это уже не про искусство, а про статус, про то, чтобы выложить фоточку. Я искренне считаю: большинство людей, которые заплатили огромные деньги за билеты и выставили себя в запрещенных сетях, не разбираются в балете или в опере.

Может быть, я ошибаюсь. Но это становится неприличным — фоткаться в Большом театре напоказ всем. Это все равно как гамбургер продавать или картошку фри в оперном театре — несовместимо. Как и платить 200 тысяч за билет в театр.

Актеры Анна Михалкова и Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва‭»

О спектакле с Ефремовым

— Чем вы можете объяснить ажиотаж вокруг спектакля «Без свидетелей» — первого выхода на сцену вернувшегося после тюрьмы Михаила Ефремова?

— Тем, что Михаил Ефремов был и остается талантливым актером. Поклонники его творчества и таланта соскучились, ждут спектакль. Я как русский человек считаю, что повинную голову меч не сечет. Сложный период, который был в его жизни, закончился. Мы об этом больше не говорим.

У нас дважды никого не судят. Он не опустил руки и вернулся к творчеству. Надеюсь, творчество его поддержит и укрепит. При этом лично я занимал позицию крайне серьезную, когда он совершил преступление. Я считал недопустимым для него избежать ответственности — в случае доказанности, конечно.

Сейчас есть актер Михаил Ефремов, который со своими мыслями и опытом хочет вернуться к зрителю. Пусть, конечно, играет, радует людей. У нас не так много талантливых актеров, он один из них. Если бы была возможность, я бы сам с удовольствием посмотрел этот спектакль.

— Там цены на билеты у перекупщиков, по информации, составляют порядка 93 тысяч рублей.

— Через полгода будет меньше — спадет ажиотаж, конечно.

О звездных «злодеях» — Шевчуке, Гребенщикове

— На днях Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, намекнул, что хотел бы вернуться. Как вы оцениваете его шансы?

— Я не считаю его злодеем. Да, он допустил двусмысленные высказывания. Но его поклонники живут в нашей стране. Я бы искренне хотел, чтобы он сделал выводы. Мне кажется, не все потеряно. Я виделся с ним на съемках [раньше, задолго до скандала]. Искренне желаю ему разрешения этой сложной ситуации.

— Вы сказали, что он не злодей. А кто злодей из культурных деятелей?

— Те, кто от недостатка таланта на волне хайпа уехал. Есть несколько исполнителей очень сомнительных. Я вам как музыкант говорю, очень сомнительных — с точки зрения музыки, стихов.

Я ведь начинал свой творческий путь и закончил его в рамках Ленинградского рок-клуба. Играл на бас-гитаре, помню многих корифеев, которые стали основой русского рока. Но русская рок-тусовка разделилась на талантливых людей и на тех, кто решил двигать лозунги.

Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вот Юрий Шевчук, скажем, все-таки про талант. Хотя и непростой смысл в его словах. Я рад, что он не иноагент. Печаль есть, оттого что у нас с ним разные позиции. Но он талантливый человек. Искренне хочу, чтобы талантливые люди не уезжали.

— Шевчук — патриот России, по вашему мнению?

— Во время первой чеченской войны я помню его позицию и слушал стихи многократно, я вырос на его стихах. Да, он патриот. Может быть, видит иной путь развития. Я желаю Юрию Юлиановичу оставаться патриотом. Надеюсь, останется.

— Вы пожали бы ему руку при встрече?

— Это у людей либеральных есть такая черта — любят высокопарничать: «Я не пожму вам руку, не подам вам кисть». Лично я считаю, что тот, кто со мной из одной чаши причащается, — тот брат. Может, заблудший. Но брат. Потому что мы все во Христе.

Юрию Юлиановичу — не знаю, в каких обстоятельствах — я бы точно пожал, за его талант. Но искренне переживаю. Вижу, как на него наваливается тусовка, которая агитирует его уехать.

Последний его трек — «Я сегодня прощался с Родиной» — мне видится песней человека, который собирался уехать. Но все-таки не уехал. Шевчук ведь не уехал. Пытался. И его мотало, страдал. Но остался. Я рад.

— А Борису Гребенщикову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) пожали бы?

— То, что он делает сейчас, у меня вызывает непонимание полнейшее. Это уже предательство, на мой взгляд. Я счастлив, что такие люди, как Борис Борисович нынешнего года, не будут нас искушать. Они нам сами руку не подадут.

Кстати, он всегда отличался высокомерием. Я был мелким, у Боба тусовались. Он всегда как божество себя заносил — идет светится от понтов. Это его сгубило. Называется «гордыня». Известное русское слово, очень плохое. Гордыня убивает человека, не дает возможности трезвой самооценки.

О Пугачевой как явлении

— Пугачева, по слухам, собирается вернуться. Публика ее примет, есть шансы?

— Пугачева, конечно, не певица. Она — явление поздней советской культуры, крабовидная туманность, кочующая из эпохи Леонида Ильича Брежнева в наше время. Со сложными связями внутри этой туманности.

Я видел, как она долго держалась и ничего не говорила. Ей было то ли страшно, то ли стыдно. Но сорвалась. Ну и, конечно, ее муж занимает мерзкую позицию. Она могла бы его воспитать, в конце концов, он ей во внуки годится. Но не стала.

Я ее не выгонял, поэтому и принимать не буду, прощать не собираюсь. Ей и не нужно мое прощение, поверьте. То, что для большинства людей в России она умерла как явление, это точно.

Да, она талантлива. Но я считаю, все, что в Советском Союзе сделано, принадлежит народу, проживавшему на территории СССР. И узбекам, и киргизам тоже. Потому что и их налоговые отчисления от продажи хлопка и рыбы тоже шли на то, чтобы Пугачевой пошить костюм и оплатить Раймонда Паулса или еще кого-то, чтобы написали ей песню. Она песни исполняла и за это получала сполна оклад.

Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

— А если допустить, что исполнит классную патриотическую песню об СВО, ее простят?

— Не исполнит. Или это будет неестественно выглядеть.

Вообще, давайте вспомним. Она никоим образом не возвышала свой голос совести, когда видела, находясь здесь, в Москве, людей, которые дербанили страну в 1990-х, всех этих бандюков в малиновых пиджаках с золотыми цепями, в казино спускавших состояния целых городов. Молчала, не возмущалась.

Почему? Потому что она для них и пела. И зарабатывала — для себя. Не может она претендовать на голос совести.

О квартирном скандале Долиной

— Лариса Долина стала молиться перед каждым своим концертом. Скандал с квартирой избавил ее от гордыни, как вы считаете?

— То, что произошло, имело некрасивый душок. Я изначально говорил: мы все обсуждаем Долину, но никто не вспоминает Полину [Лурье], которая заплатила деньги и не получила квартиру. На ее месте могли оказаться все мы. Пусть не с квартирами за миллионы, а с маленькими, но все равно.

— То, что на Ларису Александровну общество ополчилось, говорит о том, что люди жаждут справедливости и готовы ее добиваться?

— Общество не ополчилось на личность Долиной. Действительно возник запрос на справедливость. И в истории с Ефремовым, когда прошла информация, что пытались дело замять, общество возмутилось и встало на защиту памяти несчастного безвестного человека, который погиб.

Это глобальная безграничная русская справедливость, которая существует как нравственный камертон. Не всегда мы его слышим, но он есть.

Никто в глобальном смысле Долину не ненавидит, я уверен. Но людям понравилось, что правда восторжествовала. Это история про правду, которая побеждает, потому что она сильнее связей.

Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О готовности пристрелить Зеленского

— Вы как православный верующий человек готовы помолиться за Зеленского и простить его, учитывая свои личные потери на СВО? (Летом прошлого года родной брат Виталия Милонова Александр погиб от последствий тяжелого ранения в зоне спецоперации. — NEWS.ru).

— (Глаза Милонова заметно увлажняются, кажется, что он с трудом сдерживает слезы.) В Священном Писании сказано, что следует увещевать человека, если он совершает дикое заблуждение. «Если не слушает, тогда относись к нему как уже к отступнику».

Но Зеленский никогда и не был православным человеком. Порошенко — да, православный, иногда у него на лице проскакивали сомнения в том, что он делает. Я это видел, смотрел внимательно на его лицо. А у Зеленского даже тени сомнений нет. Он как раз настоящий продукт Каинов: враг — это твой брат, который тебе изменил. Зеленский как раз таким-то и болен.

— Если бы у вас в руке был пистолет и увидели бы Зеленского перед собой, ваша рука дрогнула бы или нет?

— Ни капельки. Я же полтора года служил на СВО в артиллеристских войсках. Не сожалею ни об одном отправленном к Бандере украинском военном. Единственное, я пленных не расстреливал, не убивал — считаю это недопустимым. А когда он с оружием напротив стоит, моя рука дрожать не будет.

