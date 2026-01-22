«Высокомерная»: соседи Долиной рассказали, как она их «отчитала» Деревенские соседи Долиной рассказали, как она отругала их за претензии

Жительницы деревни Протасово Мытищинского городского округа по соседству с поселком, где проживает Лариса Долина, рассказали NEWS.ru, как певица отчитала их однажды за то, что они предъявили артистке претензии за большие долги по коммуналке. По их словам, Долина повела себя высокомерно.

Много лет назад у нас вывесили список должников, и у нее там был долг очень большой, как у всей деревни. Мы ее встретили и высказали, а она, хоть ростом и маленькая, посмотрела на нас сверху вниз и отчитала, мол, какое ваше дело. Она высокомерная, — рассказала одна из жительниц Протасово.

Женщина рассказала, что в загородном доме Долиной в Славино давно никто не живет, он строился, когда внучка певицы была маленькая. Саму Ларису Долину жители давно не видели и сомневаются, что после передачи квартиры в Хамовниках Полине Лурье артистка переедет жить в этот дом.

Ранее появились новые фотографии загородного дома Долиной в подмосковном коттеджном поселке Славино. За домом следят работники, которые, в частности, убирают снег. Участок окружен забором из профнастила, а также высаженными на улице елками. У забора стоят таблички «Выгул собак запрещен».