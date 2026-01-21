Опубликованы фото дома Долиной в Подмосковье

Появились новые фотографии загородного дома народной артистки России Ларисы Долиной в подмосковном коттеджном поселке Славино. Как рассказали NEWS.ru соседи певицы, сама она там не живет и не появлялась уже давно.

При этом уточняется, что за домом следят работники, которые, в частности, убирают снег. Участок окружен забором из профнастила, а также высаженными на улице елками. По словам собеседников, в последние годы в дом приезжали дочка и внучка Долиной, но и их не видели уже долгое время.

Ранее концертный директор артистки Сергей Пудовкин сообщил, что Долина приняла участие в памятном музыкальном вечере, посвященном Владимиру Высоцкому. Выступление состоялось в московском театре «Градский Холл» во вторник, 20 января. По данным журналистов, в первой половине наступившего года певица даст целую серию сольных концертов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Долиной могут предстоять дорогостоящие работы по ликвидации «секретного» пруда на ее участке. По версии канала, общие финансовые потери для знаменитости могут превысить 160 млн рублей.