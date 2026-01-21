Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 14:57

Опубликованы фото дома Долиной в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Появились новые фотографии загородного дома народной артистки России Ларисы Долиной в подмосковном коттеджном поселке Славино. Как рассказали NEWS.ru соседи певицы, сама она там не живет и не появлялась уже давно.

При этом уточняется, что за домом следят работники, которые, в частности, убирают снег. Участок окружен забором из профнастила, а также высаженными на улице елками. По словам собеседников, в последние годы в дом приезжали дочка и внучка Долиной, но и их не видели уже долгое время.

Ранее концертный директор артистки Сергей Пудовкин сообщил, что Долина приняла участие в памятном музыкальном вечере, посвященном Владимиру Высоцкому. Выступление состоялось в московском театре «Градский Холл» во вторник, 20 января. По данным журналистов, в первой половине наступившего года певица даст целую серию сольных концертов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Долиной могут предстоять дорогостоящие работы по ликвидации «секретного» пруда на ее участке. По версии канала, общие финансовые потери для знаменитости могут превысить 160 млн рублей.

Россия
Лариса Долина
фотографии
дома
Подмосковье
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, что будет с авторынком и ценами на машины в 2026 году
Ксения Шойгу назвала главные успехи российского триатлона в 2025 году
Приставы начали арестовывать миллиарды Чубайса: чего он лишится, активы
Суд на Украине принял решение по имуществу Тимошенко
В Новосибирске рассказали о нарушении при строительстве обрушившегося ТЦ
Услуга записи к врачу через MAX охватила почти всю Россию
Раскрыты ежемесячные расходы Долиной на охрану особняка в Подмосковье
«Калашников» начал выпуск модернизированного с учетом опыта СВО ППК-20
«Привести марионеток в чувство»: политолог о встрече Путина и Уиткоффа
Рецепт из переспелых бананов: простые и легкие панкейки на завтрак
Военэксперт раскрыл состав опасного химоружия ВСУ
В РАН спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия
«Стала более воинственной»: востоковед о политике США в отношении Ирана
Ремонт однушки в Москве стал дольше и дороже
Москвичам рассказали, какой будет погода в начале февраля 2026 года
Спектакль «Плохие хорошие» покажут в театре Пушкина
Опубликованы фото дома Долиной в Подмосковье
Российская теннисистка повторила рекорд AO спустя 19 лет
Брат бывшего сирийского лидера ушел из жизни
Астрономы сообщили, когда ждать парада планет
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.