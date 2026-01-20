Стало известно, на каком мероприятии выступит Долина в Москве Долина выступит на концерте памяти Высоцкого 20 января в Москве

Известная певица Лариса Долина примет участие в памятном музыкальном вечере, посвященном Владимиру Высоцкому, сообщил ее концертный директор Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости. Выступление состоится в московском театре «Градский Холл» во вторник, 20 января.

Лариса Долина сегодня будет в театре Градского на концерте памяти Владимира Высоцкого. Далее — согласно официальному графику, — сказал Пудовкин.

Сам концерт является частью ежегодной церемонии вручения премии «Своя колея», организованной в честь легендарного барда. По данным агентства, в первой половине наступившего года Долина даст целую серию сольных концертов. Всего в ее гастрольном плане запланировано семь выступлений перед публикой.

