20 января 2026 в 17:11

Стало известно, на каком мероприятии выступит Долина в Москве

Долина выступит на концерте памяти Высоцкого 20 января в Москве

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Известная певица Лариса Долина примет участие в памятном музыкальном вечере, посвященном Владимиру Высоцкому, сообщил ее концертный директор Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости. Выступление состоится в московском театре «Градский Холл» во вторник, 20 января.

Лариса Долина сегодня будет в театре Градского на концерте памяти Владимира Высоцкого. Далее — согласно официальному графику, — сказал Пудовкин.

Сам концерт является частью ежегодной церемонии вручения премии «Своя колея», организованной в честь легендарного барда. По данным агентства, в первой половине наступившего года Долина даст целую серию сольных концертов. Всего в ее гастрольном плане запланировано семь выступлений перед публикой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Долиной могут предстоять дорогостоящие работы по ликвидации «секретного» пруда на ее участке. По версии канала, общие финансовые потери для знаменитости могут превысить 160 млн рублей. По данным SHOT, работы займут около двух месяцев. Также опубликована фотография загородного дома, предназначенного для проживания народной артистки России.

