20 января 2026 в 12:37

Появились кадры загородного особняка, в котором будет жить Долина

Поселок Славино Поселок Славино Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости
Появилась фотография загородного дома, предназначенного для проживания народной артистки России Ларисы Долиной. Как сообщает KP.RU, после выселения из квартиры в Хамовниках певица обосновалась в большом особняке площадью 350 квадратных метров. Дом находится в элитном поселке Славино в 45 километрах от МКАД.

В доме постоянно кто-то живет. По крайней мере, снег перед воротами и во дворе чистили даже во время самых лютых снегопадов, — рассказали изданию местные жители.

Хотя поселок называют элитным, элитными можно считать лишь две-три улицы из десятка. На остальных стоят скромные одноэтажные дома площадью 100–150 «квадратов». Территория Славино не огорожена, поэтому попасть сюда может любой желающий.

Трехэтажный дом Долиной находится около водоема на участке 20 соток. Жители поселка признались, что периодически встречают только минивэн певицы. По их словам, плотного общения между соседями нет, так как здесь это не принято.

Думаете, мы ее видим? Ну, проедет она на своем «танке» с затемненными стеклами. Вжух — и к себе на участок, — добавили собеседники издания.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Долиной могут предстоять дорогостоящие работы по ликвидации «секретного» пруда на ее участке. По версии канала, общие финансовые потери для знаменитости могут превысить 160 млн рублей. По данным SHOT, работы займут около двух месяцев.

