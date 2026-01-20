Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 09:40

SHOT: «секретный» пруд Долиной влетел ей в копеечку

SHOT: Долина может потратить до 160 млн рублей за ликвидацию незаконного пруда

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что певице Ларисе Долиной могут предстоять дорогостоящие работы по ликвидации искусственного пруда на ее участке. По версии канала, общие финансовые потери для народной артистки России могут превысить 160 млн рублей. По данным SHOT, работы займут около двух месяцев.

Сначала, как отметил канал, придется согласовать все с местной администрацией, проводить экспертизу и по ее результатам делать полную рекультивацию пруда. Процесс обычно включает удаление всей фауны, проживающей в воде, откачку воды илососом, избавление от всех донных отложений и гидроизоляцию под прудом. Таким образом, как уточнил канал, на месте пруда появится котлован, который нужно будет засыпать щебнем, глиной и землей.

Ранее саратовский бизнесмен Глеб Рыськов заявил, что на подмосковном участке Долиной расположен незаконно построенный пруд. По его словам, общая площадь искусственного водоема может составлять 230 квадратных метров. Предприниматель считает, что артистке якобы не выдавали разрешения на постройку объекта.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Московской области. По версии канала, в бюджет могло не поступить около 1 млн рублей с роскошного имения исполнительницы, расположенного в закрытом поселке Славино.

