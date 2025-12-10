Раскрыта новая схема Долиной, связанная с ее тайным особняком SHOT: Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Подмосковье

Telegram-канал SHOT сообщил, что певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Московской области. По данным канала, в бюджет не поступило около 1 млн рублей с роскошного имения исполнительницы, расположенного в закрытом поселке Славино.

SHOT пишет, что участок артистка купила в 2003 году, после чего построила на нем трехэтажный дом площадью 360 «квадратов». Затем, по информации канала, Долина приступила к расширению усадьбы: на соседнем участке началась стройка уже четырехэтажного коттеджа на 660 квадратных метров.

Закончилась стройка, как отметил канал, только в 2011 году, но в собственность оформлять жилье певица не стала и все это время налог на дом не платила. Согласно сведениям канала, на кадастровый учет особняк был поставлен только в августе 2024 года, после того как Долину обманули мошенники.

Ранее сообщалось, что специалисты провели судебную политологическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с квартирой Долиной. Выводы этого исследования не стали оспаривать ни сама певица, ни покупательница ее жилья Полина Лурье.