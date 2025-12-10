ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 09:55

Раскрыта новая схема Долиной, связанная с ее тайным особняком

SHOT: Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Подмосковье

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT сообщил, что певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Московской области. По данным канала, в бюджет не поступило около 1 млн рублей с роскошного имения исполнительницы, расположенного в закрытом поселке Славино.

SHOT пишет, что участок артистка купила в 2003 году, после чего построила на нем трехэтажный дом площадью 360 «квадратов». Затем, по информации канала, Долина приступила к расширению усадьбы: на соседнем участке началась стройка уже четырехэтажного коттеджа на 660 квадратных метров.

Закончилась стройка, как отметил канал, только в 2011 году, но в собственность оформлять жилье певица не стала и все это время налог на дом не платила. Согласно сведениям канала, на кадастровый учет особняк был поставлен только в августе 2024 года, после того как Долину обманули мошенники.

Ранее сообщалось, что специалисты провели судебную политологическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с квартирой Долиной. Выводы этого исследования не стали оспаривать ни сама певица, ни покупательница ее жилья Полина Лурье.

Лариса Долина
певицы
налоги
особняки
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров диагностировал у Запада «политическую слепоту» из-за идей о России
Погода в Москве в среду, 10 декабря: снег сохранится или исчезнет?
С этим салатом гости забудут про оливье! Идеальный микс с копченой курицей
Врач назвал главную опасность домашних настоек
Женщина пыталась уехать из Китая с килограммом червей в брюках
Возлюбленному модели Анжелики грозит восемь лет колонии за ее избиение
Звезда «Барселоны» установил рекорд Лиги чемпионов
Как выбрать ноутбук-2025/26: гид по процессорам, видеокартам и охлаждению
«Одноклассники» и профессор Дадали запускают курс «Система молодости»
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти
Лавров: Россия ценит усилия Трампа решить украинский кризис дипломатией
Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в Технопарке «Сколково»
Лавров развеял опасения насчет войны с Европой
Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие
Умер сценарист «Голубых огоньков»
«Четкий приказ»: Медведчук заявил о начале процесса устранения Зеленского
В США унизили Зеленского одним советом для «глупцов»
Груша и горгонзола: неожиданное сочетание, которое покорит вас
Шойгу объяснил, что остановит «разрушительные движения» безопасности мира
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.