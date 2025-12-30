Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 09:44

Доходы федерального бюджета от НДФЛ выросли на 400 млрд рублей

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

По итогам 2025 года федеральный бюджет получил около 750 млрд рублей в виде НДФЛ, заявил в интервью каналу «Россия 24» министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава ведомства подчеркнул позитивную динамику сборов, отметив значительный прирост налоговых поступлений.

По сравнению с уровнем 2024 года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей, — сказал министр.

Ранее Силуанов заявил, что бюджетный стимул не может применяться бесконечно, так как его чрезмерное использование приведет к разбалансировке финансов страны. Министр пояснил, что текущая стратегия предполагает сочетание жесткого бюджета с мягкой денежно-кредитной политикой при низких процентных ставках.

До этого Счетная палата сообщила, что государственный долг России за девять месяцев 2025 года вырос на 2,9 трлн рублей, достигнув 31,98 трлн рублей. При этом расходы на обслуживание долга на 1 октября достигли 2,324 трлн рублей, что немного превышает показатель прошлого года.

налоги
Минфин
Антон Силуанов
НДФЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Саудовской Аравии встревожились из-за мятежа в Йемене
Советника гендиректора HeadHunter выписали из больницы
Москалькова обратилась к Киеву насчет пленных
Как просить повышения зарплаты в начале года: стратегия и аргументы
Более 86 тыс. человек встретят Новый год в необычном месте
Осужденного за взятки экс-мэра Ярославля освободили из колонии
Россиянам дали совет, как сэкономить на поездке на горнолыжный курорт
Погода в Москве во вторник, 30 декабря: к Новому году останемся без снега?
Володин предупредил бизнес о штрафах за навязывание услуг
Певица Волкова ответила на критику своей внешности
Россиянину пришлось откупиться за убийство на отдыхе в Таиланде
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Фурсин раскрыл будущее Большого Московского цирка
На юге России закрыли один из аэропортов
«Глубоко обеспокоены»: Моди отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме ответили на предложение Онищенко выходить на работу 2 января
Пекин выступил с заявлением после атаки на резиденцию Путина
ВС РФ ликвидировали украинских бойцов, хваставших «освобождением» Купянска
Открытки с Новым 2026 годом: 15 поздравлений с наступающим праздником!
Стало известно об одном решении Долиной по спорной квартире в Хамовниках
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.