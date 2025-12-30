Доходы федерального бюджета от НДФЛ выросли на 400 млрд рублей

По итогам 2025 года федеральный бюджет получил около 750 млрд рублей в виде НДФЛ, заявил в интервью каналу «Россия 24» министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава ведомства подчеркнул позитивную динамику сборов, отметив значительный прирост налоговых поступлений.

По сравнению с уровнем 2024 года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд рублей, — сказал министр.

Ранее Силуанов заявил, что бюджетный стимул не может применяться бесконечно, так как его чрезмерное использование приведет к разбалансировке финансов страны. Министр пояснил, что текущая стратегия предполагает сочетание жесткого бюджета с мягкой денежно-кредитной политикой при низких процентных ставках.

До этого Счетная палата сообщила, что государственный долг России за девять месяцев 2025 года вырос на 2,9 трлн рублей, достигнув 31,98 трлн рублей. При этом расходы на обслуживание долга на 1 октября достигли 2,324 трлн рублей, что немного превышает показатель прошлого года.