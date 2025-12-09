ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:33

Госдолг России вырос на 2,9 трлн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Государственный долг Российской Федерации увеличился за девять месяцев 2025 года на 2,9 трлн рублей, сообщается в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета. На 1 октября общий объем долга составил 31,98 трлн рублей.

Согласно данным ведомства, за три квартала показатель вырос на 10,1%. Счетная палата также приводит данные по расходам на его обслуживание. На 1 октября текущего года они достигли 2,324 трлн рублей. Для сравнения, год назад эта сумма составляла 2,294 трлн рублей.

Ранее из отчета Счетной палаты стало известно, что в Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Якутии были обнаружены нарушения при освоении бюджетных средств, направленных на улучшение состояния автомобильных дорог. Общая сумма нарушений достигла 7,1 млрд рублей. Государственные заказчики допускали завышение стоимости и объемов работ.

Также были выявлены системные недостатки в управлении имуществом, конфискованным и обращенным в государственный доход. Основной проблемой является плохо регламентированная процедура передачи активов от службы судебных приставов к Росимуществу. Из-за этих нарушений срок ввода конфискованного имущества в хозяйственный оборот может увеличиваться до двух лет.

Счетная палата
госдолг
экономика
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 декабря
В Госдуме объяснили истинную причину забастовки нардепа Безуглой
Четыре туриста погибли из-за волны-убийцы на популярном курорте
Огород на подоконнике зимой: какие растения забрать с участка домой?
Собянин рассказал, какой транспорт можно оплатить с помощью биометрии
В СВР объяснили, почему окружение Зеленского боится завершения конфликта
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.