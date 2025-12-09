Госдолг России вырос на 2,9 трлн рублей

Государственный долг Российской Федерации увеличился за девять месяцев 2025 года на 2,9 трлн рублей, сообщается в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета. На 1 октября общий объем долга составил 31,98 трлн рублей.

Согласно данным ведомства, за три квартала показатель вырос на 10,1%. Счетная палата также приводит данные по расходам на его обслуживание. На 1 октября текущего года они достигли 2,324 трлн рублей. Для сравнения, год назад эта сумма составляла 2,294 трлн рублей.

Ранее из отчета Счетной палаты стало известно, что в Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Якутии были обнаружены нарушения при освоении бюджетных средств, направленных на улучшение состояния автомобильных дорог. Общая сумма нарушений достигла 7,1 млрд рублей. Государственные заказчики допускали завышение стоимости и объемов работ.

Также были выявлены системные недостатки в управлении имуществом, конфискованным и обращенным в государственный доход. Основной проблемой является плохо регламентированная процедура передачи активов от службы судебных приставов к Росимуществу. Из-за этих нарушений срок ввода конфискованного имущества в хозяйственный оборот может увеличиваться до двух лет.