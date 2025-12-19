Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:00

Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России

Путин заявил, что у России один из самых низких госдолгов среди экономик мира

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Госдолг России находится на одном из самых низких уровней по сравнению с другими развитыми экономиками мира, сказал президент РФ Владимир Путин на прямой линии в Гостином дворе. Глава государства пояснил, что сейчас он составляет 17,7% от ВВП, передает корреспондент NEWS.ru.

При этом России удается выполнять социальные обязательства в полной мере, подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что рост реальных зарплат за год составил 4,5% по стране. Уровень безработицы, по словам президента, составляет 2,2%. Говоря об инфляции Путин указал, что по итогам 2025 года она составит от 5,7 до 5,8%.

Ранее Счетная палата доложила об увеличении госдолга России за девять месяцев 2025 года. В этот период показатель вырос на 2,9 трлн рублей. К 1 октября общий объем госдолга составил 31,98 трлн рублей.

Выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» в начале декабря Путин подтвердил, что госдолг страны остается одним из самых низких в мире. Глава государства подчеркивал, что РФ продолжает проводить сбалансированную и ответственную бюджетную политику.

Владимир Путин
экономика
госдолг
ВВП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил, как звонил одному из командиров на фронте
Путин ответил на вопрос о распределении студентов медвузов
В Севастополе была объявлена воздушная тревога
Адвокат раскрыл, могут ли уволить за перекуры во время работы
Путин указал, какая мода на самом деле нужна России
Вдова Кирка намерена добиться избрания друга мужа президентом США
Экс-депутат Рады раскрыл будущее выделенных Украине $90 млрд от Евросоюза
Джигурда удивил поклонников планами на 2026 год
Генетик раскрыла причины чувствительности кожи к солнцу
Путин назвал ключевой фактор поддержания стабильности в мире
Путин оценил роль Татарстана в межрелигиозном диалоге
Путин назвал самого надежного друга России
Путин объяснил, почему в регионах отключают мобильную сеть
Путин заявил о недопустимости падения благосостояния семей с детьми
Трамп допустил возможность начала войны США и Венесуэлы
Путин высказался о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет
Экономист ответил, когда в России может снизиться НДС
«Нас там не ждут»: Путин об отношениях России с НАТО
Сын Кадырова прокомментировал ЧП с ребенком в российской школе
«Непростые решения, но мы согласны»: Путин о переговорах на Аляске
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.