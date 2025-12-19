Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России Путин заявил, что у России один из самых низких госдолгов среди экономик мира

Госдолг России находится на одном из самых низких уровней по сравнению с другими развитыми экономиками мира, сказал президент РФ Владимир Путин на прямой линии в Гостином дворе. Глава государства пояснил, что сейчас он составляет 17,7% от ВВП, передает корреспондент NEWS.ru.

При этом России удается выполнять социальные обязательства в полной мере, подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что рост реальных зарплат за год составил 4,5% по стране. Уровень безработицы, по словам президента, составляет 2,2%. Говоря об инфляции Путин указал, что по итогам 2025 года она составит от 5,7 до 5,8%.

Ранее Счетная палата доложила об увеличении госдолга России за девять месяцев 2025 года. В этот период показатель вырос на 2,9 трлн рублей. К 1 октября общий объем госдолга составил 31,98 трлн рублей.

Выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!» в начале декабря Путин подтвердил, что госдолг страны остается одним из самых низких в мире. Глава государства подчеркивал, что РФ продолжает проводить сбалансированную и ответственную бюджетную политику.