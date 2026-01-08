«Поставил перед дилеммой»: в Китае объяснили, как Путин загнал НАТО в тупик

Президент России Владимир Путин всего одним решением загнал НАТО в тупик, сообщает китайское издание Baijiahao. По словам журналистов, речь идет о предложении главы государства о «взаимном ненападении». Дело в том, что закрепление инициативы пошатнет основы существования Альянса, а отказ разоблачит стремление военного блока поддерживать идею «российской угрозы».

Путин внезапно разыграл дипломатическую карту «взаимного ненападения», поставив НАТО перед дилеммой: юридическая фиксация этого предложения пошатнет основы существования блока, а отказ от него разоблачит стремление альянса «поддерживать российскую угрозу, — говорится в материале.

Ранее авторы Baijiahao предположили, что Россия внезапно может получить подарок от США. В частности, речь идет о распаде Североатлантического альянса. По мнению аналитиков, в скором времени в Вашингтоне могут принять решение о выходе из состава НАТО.

Британский военный эксперт Майкл Кларк также выразил мнение, что действия и риторика президента США Дональда Трампа приносят победу России. Он связал венесуэльскую операцию и заявления о Гренландии с усилением позиций Путина.