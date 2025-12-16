Новый год-2026
16 декабря 2025 в 08:37

В Китае увидели неожиданный подарок России от США

Baijiahao: США могут неожиданно подарить России распад НАТО

Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press
Россия внезапно может получить подарок от США, сообщает китайское издание Baijiahao. В частности, речь идет о распаде Североатлантического альянса. По мнению аналитиков, в скором времени США могут принять решение о выходе из состава НАТО.

С точки зрения России, это, несомненно, неожиданно хорошие новости. Распад НАТО и выход из состава Альянса Соединенных Штатов — это именно то, чего хочет Москва, — говорится в публикации.

Авторы материала обратили внимание на серьезный раскол в отношениях США и Европы. По их словам, в американском конгрессе уже говорят о выходе из НАТО. Вашингтон также представил обновленную Стратегию национальной безопасности, в которой критикуются европейские страны и допускается восстановление отношений с Россией.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон констатировал, что армии стран НАТО находятся в плачевном состоянии. По его мнению, реальное положение дел в Альянсе значительно отличается от того, как сам Блок воспринимает свою мощь.

Китай
НАТО
Североатлантический альянс
Россия
США
