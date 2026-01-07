Атака США на Венесуэлу
Минтай на Рождество: быстрая рыба в духовке по-польски

Минтай на Рождество: быстрая рыба в духовке по-польски
Минтай по-польски для рождественского стола — быстрый и вкусный вариант. Это блюдо готовится всего за четверть часа! Рецепт рыбы в духовке — в материале NEWS.ru.

Возьмите 4 филе минтая (примерно 600 граммов), промойте под проточной водой и промокните бумажным полотенцем. Противень слегка смажьте подсолнечным маслом.

В мисочке приготовьте ароматную заправку: смешайте 3 столовые ложки свежей сметаны, чайную ложку ароматной горчицы, половину чайной ложки соли, щепотку молотого перца и чайную ложку прованских трав. Этой душистой смесью обильно смажьте каждый рыбный слайс.

Одну сочную луковицу нарежьте тонкими полукольцами, а одну морковку — кружочками. Разложите овощи вокруг рыбных заготовок — они дадут сочность и аромат.

Далее по рецепту рыба в духовке готовится при 200 градусах 20–25 минут до появления румяной корочки. Готовый минтай подавайте на большом блюде, украсив свежими дольками лимона и веточками укропа. Идеальный гарнир — рассыпчатый рис или пюре.

