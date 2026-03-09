Больше никакого лука и моркови: готовим минтай под пикантным соусом — без тонны масла от зажарки

Для приготовления понадобится: 4–6 филе минтая (или порционных кусков), 100 г сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок. Для соуса: 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, 1-2 ч. л. горчицы.

Рецепт: филе минтая разморозьте, обсушите бумажным полотенцем. Натрите каждый кусок солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком. Противень застелите пергаментом или смажьте маслом. Выложите рыбу. В миске смешайте сметану, майонез и горчицу до однородности. Обильно смажьте каждый кусок рыбы соусом. Сыр натрите на крупной терке и равномерно посыпьте рыбу сверху. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячей с любым гарниром — картофельным пюре, рисом или овощами.

