26 февраля 2026 в 19:31

Остается вкусным на второй и третий день — готовлю большую порцию и забываю о проблемах с ужинами: мясо с овощами в соусе

Фото: D-NEWS.ru
Идеально тушеное мясо с картошкой и овощами остается вкусным на второй и третий день, благодаря насыщенному соусу, пропитывающему все компоненты! Готовлю большую порцию и забываю о проблемах с ужинами.

Для приготовления вам понадобится: 600 г свинины (лопатка или шея), 8 картофелин, 1 крупная морковь, 1 луковица, 1 болгарский перец, 3 помидора, 3 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, лавровый лист, растительное масло, зелень.

Рецепт: мясо нарежьте средними кубиками и обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Переложите в казан или глубокую сковороду. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте тертую морковь и жарьте 3-4 минуты, затем добавьте нарезанный перец и помидоры, тушите еще 5 минут. Переложите овощи к мясу, добавьте нарезанный картофель, залейте горячей водой почти до уровня продуктов, посолите, поперчите, добавьте паприку и лавровый лист. Тушите под крышкой на медленном огне 40-50 минут. В конце добавьте измельченный чеснок и зелень, дайте настояться.

Ранее стало известно, как приготовить тушеную курицу с баклажанами.

Дарья Иванова
Д. Иванова
