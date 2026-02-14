Забудьте про картошку, курица с баклажанами — лучший дуэт: вкусно так, что не остановиться

В процессе готовки баклажаны и перец становятся мягкими, нежными и пропитываются куриным соком, а курица, тушеная с овощами, приобретает насыщенный вкус. Вкус получается глубоким и сбалансированным.

Для приготовления понадобится: 400 г куриного филе бедра, 2 средних баклажана, 2 болгарских перца, 1 крупная луковица, 2-3 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, сушеные травы.

Куриное мясо нарежьте небольшими кубиками. Баклажаны нарежьте крупными кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте. Лук нарежьте полукольцами, перец — соломкой, чеснок пропустите через пресс. Обжарьте курицу до золотистой корочки со всех сторон, посолите и поперчите. Добавьте лук и обжаривайте до мягкости. Затем добавьте болгарский перец, тушите 5-7 минут. Введите баклажаны, перемешайте, добавьте специи и чеснок. Если овощи дают мало сока, добавьте 50-100 мл воды. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите 15-20 минут, периодически помешивая, пока баклажаны не станут мягкими.

