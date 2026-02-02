Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 15:28

Из обычного лука и картофеля готовим бесподобный гарнир: этот рецепт вы повторите еще не раз

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рассказываем рецепт бесподобного гарнира из обычного лука и картофеля. Его вы повторите еще не раз, стоит только попробовать.

Вкус получается глубоким и насыщенным: сладость томленого лука, нейтральная, но впитывающая все ароматы картошка и сливочно-соленый аппетитный сыр сверху.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 2 крупные луковицы, 200 г твердого сыра, 100–150 мл молока, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, паприка. Лук нарежьте тонкими полукольцами. На сковороде разогрейте 1 ст. л. масла и обжаривайте лук на среднем огне 10–15 минут, помешивая, до мягкости и легкой карамелизации. Разогрейте духовку до 180–190 °C. Переложите обжаренный лук в форму для запекания, равномерно распределив его по дну. Картофель нарежьте тонкими слайсами. Выложите картофель поверх лука. Посолите, поперчите, посыпьте специями. Сыр натрите на крупной терке и щедро посыпьте им картофель. Влейте молоко — оно должно доходить примерно до середины слоя картошки, не покрывая ее полностью. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут.

Ранее стало известно, как приготовить овощи в духовке «как на мангале».

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка с характером: острая, румяная и такая, что просят добавку
Общество
Картошка с характером: острая, румяная и такая, что просят добавку
Не курники, а чувашские хуплу: сочные пироги, которые готовят веками
Общество
Не курники, а чувашские хуплу: сочные пироги, которые готовят веками
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Картофель в духовке «как на костре»: хрустящий, ароматный, с дымком. Бесподобный гарнир к мясу, курице или рыбе
Общество
Картофель в духовке «как на костре»: хрустящий, ароматный, с дымком. Бесподобный гарнир к мясу, курице или рыбе
Беру 200 г шампиньонов и готовлю советскую подливу: шелковая и вкусная
Общество
Беру 200 г шампиньонов и готовлю советскую подливу: шелковая и вкусная
картошка
рецепты
гарниры
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина ДТП на трассе «Сибирь», где погибли пятеро подростков
В Госдуме рассказали, почему молодые семьи все чаще уезжают из городов
Тысяча убитых и ликвидация Зеленского: новости СВО на вечер 2 февраля
Число погибших в страшном ДТП с автобусом увеличилось
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Швейцарии
Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета
Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году
Появились подробности о поиске контактировавших с зараженными оспой обезьян
Страшное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни пяти детей
Лондон высылает российского дипломата
Автоэксперт рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили
Два магазина внезапно «спустились» под землю и попали на видео
На Украине выросло число сторонников вывода войск из Донбасса
Раскрыты детали о подозреваемом в похищении мальчика в Петербурге
Аналитик раскрыл, из-за чего рухнули биржевые цены на золото и серебро
В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Несколько российских вузов оказались в поле зрения Рособрнадзора
Единый центр военного комиссариата начал работу на севере Москвы
В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога
Инсульт не помог Васе Бандиту избежать наказания
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.