Из обычного лука и картофеля готовим бесподобный гарнир: этот рецепт вы повторите еще не раз

Рассказываем рецепт бесподобного гарнира из обычного лука и картофеля. Его вы повторите еще не раз, стоит только попробовать.

Вкус получается глубоким и насыщенным: сладость томленого лука, нейтральная, но впитывающая все ароматы картошка и сливочно-соленый аппетитный сыр сверху.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 2 крупные луковицы, 200 г твердого сыра, 100–150 мл молока, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, паприка. Лук нарежьте тонкими полукольцами. На сковороде разогрейте 1 ст. л. масла и обжаривайте лук на среднем огне 10–15 минут, помешивая, до мягкости и легкой карамелизации. Разогрейте духовку до 180–190 °C. Переложите обжаренный лук в форму для запекания, равномерно распределив его по дну. Картофель нарежьте тонкими слайсами. Выложите картофель поверх лука. Посолите, поперчите, посыпьте специями. Сыр натрите на крупной терке и щедро посыпьте им картофель. Влейте молоко — оно должно доходить примерно до середины слоя картошки, не покрывая ее полностью. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут.

