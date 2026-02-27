Секрет идеальной жареной картошки кроется вовсе не в количестве масла, как думают многие, а в терпении и правильном обращении с крахмалом. Неизменным фаворитом для уютного семейного ужина остается картошка по-деревенски. Для этого блюда выбирайте клубни с низким содержанием крахмала, то есть те, что не развариваются в супе, а лучше всего молодую картошку, если сезон позволяет. Тщательно вымыв и обсушив килограмм картофеля, его не нужно очищать до стерильной белизны — достаточно снять тонкую шкурку там, где есть повреждения, или вовсе оставить ее, если картофель молодой. Нарезать его аккуратными брусочками, толщиной примерно в сантиметр, и разложить на чистом вафельном полотенце. Это важнейший этап: лишняя влага — главный враг хрустящей корочки, она превращает жарку в тушение.

Пока картофель подсыхает, в глубокой чугунной сковороде, которая способна долго держать температуру, раскалить смесь растительного и небольшого кусочка топленого масла. Именно топленое масло дает тот самый ореховый, карамельный оттенок вкуса. Высыпать картофель в сковороду аккуратно, чтобы не обжечься брызгами, и распределить ровным слоем. Самая частая ошибка — сразу начинать мешать. Этого делать нельзя ни в коем случае. Дайте картошке спокойно жариться на среднем огне минут 5–7. Нижняя сторона должна схватиться плотной румяной корочкой. Только после этого нужно перевернуть брусочки широкой лопаткой, чтобы не поломать их. В идеале за всю готовку картофель должен коснуться дна сковороды не больше 3–4 раз.

Хрустящая картошка по-деревенски: рецепт, который всегда работает Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдельно от картошки, в маленькой сковородке, потомить нарезанный полукольцами репчатый лук до мягкости и легкой прозрачности. Если бросить лук сразу, он сгорит в угольки или, наоборот, размякнет в кашу, но не отдаст всей своей сладости. Когда картофель уже почти готов и протыкается ножом без усилия, нужно посолить его крупной солью, поперчить свежемолотым черным перцем и добавить томленый лук. Перемешать последний раз, выключить огонь, накрыть крышкой ровно на 3 минуты. За это время лук поделится своим ароматом, а соль равномерно распределится. В результате вы получаете картошку, где каждый кусочек цельный, с хрустящей корочкой и нежной сердцевиной, пронизанной луковым духом.

Совет: никогда не экономьте на масле и не бойтесь его заменять. Попробуйте в следующий раз использовать для жарки не просто подсолнечное, а смесь рафинированного с добрым куском домашнего смальца или утиного жира. Это придаст картошке «мясную» глубину вкуса, которую невозможно получить ни на одном постном масле, а хруст корочки станет просто эталонным.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат со свеклой